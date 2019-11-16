Что такое крауд-маркетинг и его особенности

За последнее время компании часто переносят свою деятельность на просторы виртуальных площадок. Для того чтобы привлечь больше клиентов и настроить правильную навигацию сайта обращаются за помощью к СЕО- специалистам. Эта профессия регулярно развивается, добавляя в свою работу новые инструменты. За последнее время на форумах специалистов встречается понятие «крауд-маркетинг». Узнать, что такое крауд, можно на представленном сайте.

Что за разновидность маркетинга и с чем ее использовать

Крауд-маркетинг означает метод, который использует отзывы клиентов для стимуляции лучших продаж. Даная методика объединяет в себе направление SEO и SMM для того, чтобы привлечь больше покупателей путем мониторинга отзывов.

Данная методика включает в себя несколько основных направлений:

Просмотр и анализ отзывов и комментариев на разных ресурсах об определенной компании.

Мониторинг сервисов «вопрос-ответ».

Просмотр тематических блогов.

Непосредственная работа с потенциальными клиентами.

Просмотр социальных сетей.

Хоть это и относительно новое понятие, оно позволяет узнать где чаще упоминался бренд, тем самым делая акцент на определенные ресурсы. Таким образом, владелец сможет получить максимальную активность и увеличить входящий трафик. Кроме того, специалист поможет настроить грамотные упоминания о компании, которые будут больше похожи на рекомендации реальных людей, чем на проплаченную рекламу.

Выбирая данную методику, пользователь получит увеличения трафика на интернет-площадках за короткое время. Несмотря на то, что крауд-маркетинг требует серьезных финансовых и временных затрат, такой подход к делу довольно быстро принесет прибыль.