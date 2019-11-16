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Новости партнеров 16.11.2019

Что такое крауд-маркетинг и его особенности

Что такое крауд-маркетинг и его особенности

За последнее время компании часто переносят свою деятельность на просторы виртуальных площадок. Для того чтобы привлечь больше клиентов и настроить правильную навигацию сайта обращаются за помощью к СЕО- специалистам. Эта профессия регулярно развивается, добавляя в свою работу новые инструменты. За последнее время на форумах специалистов встречается понятие «крауд-маркетинг». Узнать, что такое крауд, можно на представленном сайте.

Что за разновидность маркетинга и с чем ее использовать

Крауд-маркетинг означает метод, который использует отзывы клиентов для стимуляции лучших продаж. Даная методика объединяет в себе направление SEO и SMM для того, чтобы привлечь больше покупателей путем мониторинга отзывов.

Что такое крауд-маркетинг и его особенности

Данная методика включает в себя несколько основных направлений:

  • Просмотр и анализ отзывов и комментариев на разных ресурсах об определенной компании.
  • Мониторинг сервисов «вопрос-ответ».
  • Просмотр тематических блогов.
  • Непосредственная работа с потенциальными клиентами.
  • Просмотр социальных сетей.

Хоть это и относительно новое понятие, оно позволяет узнать где чаще упоминался бренд, тем самым делая акцент на определенные ресурсы. Таким образом, владелец сможет получить максимальную активность и увеличить входящий трафик. Кроме того, специалист поможет настроить грамотные упоминания о компании, которые будут больше похожи на рекомендации реальных людей, чем на проплаченную рекламу.

Выбирая данную методику, пользователь получит увеличения трафика на интернет-площадках за короткое время. Несмотря на то, что крауд-маркетинг требует серьезных финансовых и временных затрат, такой подход к делу довольно быстро принесет прибыль.

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