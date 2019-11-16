Как выбрать аккумулятор для ноутбука

В отличие от обычного компьютера, ноутбуки отличаются своей возможностью работать в автономном режиме. Именно эту функции в устройстве выполняет батарея. К сожалению, данный элемент конструкции довольно часто ломается, из-за чего приходиться постоянно искать замену, на tehnomarkt.com представлен огромный выбор аккумулятор для ноутбука.

Как правильно подобрать батарею для ноутбука

Батарея считается одной из самых уязвимых деталей во всем ноутбуке. Из-за неправильной эксплуатации или внешних повреждений, данный элемент быстро выходит из строя, из-за чего нужно регулярно искать замену. Прежде чем идти за покупкой, нужно запомнить несколько правил выбора.

В первую очередь нужно понимать, что в магазинах представлены как оригинальные аккумуляторы, так и их копии. Второй вариант может отличаться как хорошим качеством, так и откровенно ужасным.

Прежде чем подбирать подходящую модель батареи, нужно предварительно ее сверить с названием на оригинальной запчасти. Не обязательно брать точно такой же аккумулятор, ведь довольно часто встречаются усовершенствованные модели, которые отличаются своим высоким качеством.

Отличить подделку от оригинальной батареи достаточно просто. В первую очередь в оригинальных моделях используют прочный и красивый корпус, который не имеет «неприятных запахов». Сама конструкция имеет качественный разъем с правильными контактами. На самой батареи установлена наклейка, где указана маркировка и модель устройства.

Среди копий могут встречаться как очень похожие, так и откровенно плохие модели. Наклейки на таких устройствах обычно плохо пропечатаны, при этом имеют размытый текст.