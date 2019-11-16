Достоинства металлочерепицы

Завершающим этапом во время основного строительства здания является укладка черепицы. Современные строительные магазины предлагают широкий выбор кровельных материалов от которого просто разбегаются глаза. Несмотря на такое огромное разнообразие, купить металлочерепицу в спб от производителя недорого – это лучший вариант для кровельного покрытия.
Конструкция металлочерепицы состоит из алюминиевых или стальных листов, которые дополнительно покрыты полимерным слоем. К преимуществам такого материала относят:
- Устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря уникальным свойствам материала его можно использовать в любой климатической зоне. Металлочерепица нормально реагирует как на ультрафиолетовые лучи, так и на разнообразные погодные осадки.
- Небольшой вес. Благодаря этой характеристике, кровельное покрытие легко можно переместить на любую крышу.
- Внешняя привлекательность. Сейчас в современных строительных магазинах можно найти металлочерепицу разного дизайна и цветовых оттенков.
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