Купить коробку передач на ВАЗ

Коробка передач (КПП) – это важная часть автомобиля, от которого зависит управление транспортным средством. Купить кпп на ваз 2109 новую можно на представленном ресурсе.

Коробка передач – это важный элемент трансмиссии автомобиля, использующийся для изменения крутящегося момента. По способу управления, коробки передач классифицируют на три группы:

С ручным управлением. Такое устройство управляется непосредственно водителем

Автоматизированные. Данная система управления отличается своими автоматизированными передачами, которые осуществляются без помощи владельца.

Роботизированные. Данное управление встречается в современных моделях автомобилей. Принцип работы похож на автоматизированное управление. В данном случае коробка передач работает по принципу автоматизированной, но только через компьютер.

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