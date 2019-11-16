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Новости партнеров 16.11.2019

Купить коробку передач на ВАЗ

Купить коробку передач на ВАЗ

Коробка передач (КПП) – это важная часть автомобиля, от которого зависит управление транспортным средством. Купить кпп на ваз 2109 новую можно на представленном ресурсе.

Коробка передач – это важный элемент трансмиссии автомобиля, использующийся для изменения крутящегося момента. По способу управления, коробки передач классифицируют на три группы:

  • С ручным управлением. Такое устройство управляется непосредственно водителем
  • Автоматизированные. Данная система управления отличается своими автоматизированными передачами, которые осуществляются без помощи владельца.
  • Роботизированные. Данное управление встречается в современных моделях автомобилей. Принцип работы похож на автоматизированное управление. В данном случае коробка передач работает по принципу автоматизированной, но только через компьютер.

https://kppcenter.ru/ – интернет-магазин автозапчастей, на котором можно приобрести качественную коробку передач и другие детали для машин производства ВАЗ.

На каждую выбранную коробку передач дается гарантия на 180 дней. Новая кпп на ваз 2110 цена можно узнать непосредственно в каталоге продукции.

Звонок по России: 8 800 201 02 27 тел. отд. продаж: 8 927 692 06 84

kppcenter63@gmail.com

admin@kppcenter.ru

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