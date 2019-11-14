Плюсы и минусы Xiaomi Mi Note 10: смартфона с 6-ю камерами

На днях Xiaomi анонсировала Mi Note 10 на европейских рынках. Устройство представляет собой глобальный вариант Mi CC9 Pro, который дебютировал накануне в Китае.

Китайская компания проделала огромную работу и представил первый в мире смартфон с камерой на 108-мегапикселей. Всего в устройстве 6 камер, что делает его один из самых универсальных смартфонов на рынке по части фотографии. Но как бы хорошо это не звучало, Mi Note 10 всеже не идеален. Итак, давайте посмотрим на все плюсы и минусы этого смартфона.

Читайте: детальный обзор Xiaomi Mi Note 10

Плюсы

Камера. Mi Note 10 оснащен основным сенсором на 108 мегапикселей, сверхшироким объективом на 20 мегапикселей, 12-мегапиксельным сенсором для портретной съемки, телеобъективом на 5 мегапикселей и 2-мегапиксельным макро сенсором. Пять сенсоров обьединяются в один модуль камеры, который способен делать просто потрясающие снимки.

Дизайн. Устройство с обеих сторон покрыто стеклами Gorilla Glass, между ними находится алюминиевая рамка. Mi Note 10 выглядит и ощущается как устройство премиум-класса.

Производительность. Внутри установлен Snapdragon 730G SoC — это один из лучших чипсетов среднего класса на данный момент. Он обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности, благодаря чему вы не будете испытывать проблем с играми или многозадачностью.

Программное обеспечение. Оболочка MIUI ни в коем случае не идеальна и многим не нравится. Однако Mi Note 10 работает под управлением MIUI 11, которая выглядит гораздо свежее, чем предыдущие версии MIUI.

Аккумулятор. Mi Note 10 обладает мощным аккумулятором емкостью 4500 мАч, которого более чем достаточно, чтобы продержаться на одном заряде целый день. Более того, как только эта батарея разрядится, вы сможете очень быстро ее зарядить, ведь в комплекте поставки имеется зарядное устройство мощностью 30 Вт, которое позволит зарядить Mi Note 10 всего за 60 минут.

Минусы

Не флагманский процессор. Несмотря на то, что Snapdragon 730G SoC является отличным чипсетом среднего класса, он не настолько мощный как Snapdragon 855 и Snapdragon 855+. Если вы ищите смартфон с максимальной производительностью, то возможно вам надо смотреть в сторону флагманов, например Xiaomi Mi 9.

Дисплей. Mi Note 10 оснащен 6,47-дюймовым AMOLED дисплеем. Это один из лучших дисплеев среди всех смартфонов Xiaomi, но он не поддерживает развертку в 90 ГГц. Очень жаль.

Источник: https://xiaomitech.net/