Опытом передачи полномочий по управлению школами заинтересовались 43 региона

5 ноября в 10 российских регионах начались занятия на специализированных стажировочных площадках. Задача площадок — трансляция успешных практик внедрения новых моделей управления сетью образовательных организаций на уровне региона. К занятиям приступили более 300 человек из 43 регионов. Координатором проекта выступила Академия «Просвещение».
Проекта по передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере общего образования на уровень субъектов Российской Федерации стартовал в 2017 году по инициативе министерства образования и науки РФ. В числе задач проекта – оптимизация финансовых потоков и укрепление единого образовательного пространства.
В проекте участвуют 20 пилотных регионов, каждый из которых апробирует одну из трех моделей управления сетью образовательных организаций. Первая модель предусматривает передачу полномочий управления и имущество образовательных организаций (6 регионов), вторая – передачу полномочий без имущества (4 регионов), третья – заключение соглашения между муниципалитетами и субъектом Федерации (10 регионов). В рамках каждой модели регионы отрабатывают нормативную базу, финансовые расчеты, механизмы повышения эффективности управления и другое.
Для представления своего опыта на стажировочных площадках были выбраны 10 регионов, где процесс передачи полномочий осуществляется наиболее результативно. Так, в Кировской области было создано более 60 государственных школ, к многим из которых присоединены малокомплектные сельские школы в качестве структурных подразделений. И если раньше финансирование поступало из региона сначала в муниципалитет и там распределялось между школами, то теперь государственные школы получают средства напрямую. Новые подходы позволили улучшить качество образования: так, в Кировской области количество победителей и призеров олимпиад и других интеллектуальных состязаний школьников только в 2018 году выросло на 12%.
Стажировка в пилотных регионах продлится 4 дня. Перед слушателями выступят представители региональных органов управления образованием, они посетят опорные школы, ресурсные центры, кванториум, другие образовательные организации. В числе слушателей – руководители образовательных организаций, специалисты муниципальных и региональных органов управления образованием, сотрудники институтов повышения квалификации. Пилотные регионы будут транслировать свой опыт, рассказывая об особенностях внедрения выбранной модели.
Новости партнеров 12.11.2019
Опытом передачи полномочий по управлению школами заинтересовались 43 региона
5 ноября в 10 российских регионах начались занятия на специализированных стажировочных площадках. Задача площадок — трансляция успешных практик внедрения новых моделей управления сетью образовательных организаций на уровне региона. К занятиям приступили более 300 человек из 43 регионов. Координатором проекта выступила Академия «Просвещение».