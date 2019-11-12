Группа компаний «Просвещение» 89 лет на печатном рынке. Инновации, органично вплетенные в традиции

Наша страна справедливо считается одним из мировых центров развития образования, в том числе благодаря внедрению современных практик и использованию высокотехнологичного оборудования. Эксперты отмечают, что одним из ключевых звеньев российской системы образования вот уже почти 90 лет является Группа компаний «Просвещение». Значимые вехи развития этой крупнейшей компании, которая 1 ноября отмечает свой день рождения, неразрывно связаны с историей страны.

Поход за грамотой

Если говорить сухим языком цифр, по данным Российской книжной палаты, в 2017 году тиражи «Просвещения» превысили 100 миллионный рубеж. В международном рейтинге Publishers Weekly оно также в лидерах и входит в ТОП-50.

Такая высокая планка была задана коллективом практически с первых лет работы. Учебно-педагогическое издательство РСФСР (так до 1964 года называлось издательство «Просвещение») открылось в 1930 году, и уже за первый год оно выпустило около 30 миллионов книг. К сороковым годам ХХ века ежегодно печаталось примерно 130 миллионов экземпляров, в том числе порядка 1500 наименований учебно-педагогической литературы.

В первое время в задачи издательства входило заполнение, по сути, пустующей ниши — молодой России книги нужны были как воздух, чтобы справиться с неграмотностью. «Поход за грамоту» под авторством Марии Робинсон и Марии Закожурниковой — так назывался учебник с тремя горнистами на обложке, с которого началась история легендарного издательства.

Со временем, выполняя просветительскую миссию, издательство активно выпускало учебники для народов СССР, благодаря чему малочисленным национальностям удалось сохранить традиции, письменность и культуру. Кроме того, наряду со школьной литературой, выпускались самые разные энциклопедии: детская, большая советская, «Библиотека всемирной литературы», а также энциклопедические издания «Жизнь растений», «Жизнь животных» и другие. Среди печатной продукции была и специальная литература для коррекционных школ для ребят с нарушением зрения, речи, слуха и особенностями развития. Причем многие из этих книг не имели аналогов в мире.

Новые рубежи

Работа издательства не прервалась и в годы Великой Отечественной войны. После эвакуации в Киров в 1941 году, например, начали печататься учебники — «Начальная военная подготовка» и «Учебник русского языка для бойцов Советской Армии». Всего с 1941 по 1945 годы были выпущены 233 новых издания. Многие сотрудники издательства были награждены медалями «За доблестный труд», а 23 человека, которые ушли на фронт, сражались и погибли, защищая Родину.

После войны в издательстве появился свой научно-методический центр, который в частности занимался разработкой учебно-методической литературы. В 60-е годы тематика была расширена за счет книг научно-исследовательского профиля по проблемам педагогики, психологии и методики образования.

Традиции издательства, заложенные в ХХ веке, продолжают развиваться в XXI веке – на новом витке, когда общество переходит от постиндустриального этапа к информационному. В изменившихся условиях вопросы качественного образования по-прежнему остаются в приоритете, а заявления, предрекающие скорый отказ от печатной продукции, по мнению экспертов, преждевременны.

Как считает президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников, «в учительской профессии нет противоречия между традициями и инновациями».

Безусловно, мир будет меняться, и вместе с ним будут перестраиваться основные сферы жизни. Однако по мнению экспертов, образование должно развиваться не революционно, а эволюционно. «Но оно должно меняться быстро, потому что в наше время даже эволюция сильно ускорилась, а приращение знаний в каждый следующий год существенно выше, чем в предыдущий», — считает Михаил Кожевников.

«Просвещение» тоже эволюционировало – из издательства в группу компаний, где в последние годы активно создаются и апробируются цифровые продукты, за которыми будущее образования. Они не только дают возможность учесть индивидуальный темп усвоения программы конкретным школьником, но и имеют объективную систему оценки качества знаний. Таким образом, «Просвещение» буквально за год до своего 90-летия, подтверждает статус национального образовательного интегратора и создает фактически готовые продукты для распространения эффективных обучающих программ не только в многочисленные регионы нашей страны, но и за рубеж.