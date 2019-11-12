Годы лидерства. Крупнейшему издательству — 89 лет

Без малого 90 лет «Просвещение» миллионными тиражами выпускает специализированную учебную и педагогическую литературу. Только за первый год работы издательство напечатало 29 миллионов книг — огромный объем для 30-х годов прошлого века. Сегодня это национальный образовательный интегратор и лидер отрасли.



Проводник в походе за грамотностью



История образовательного холдинга началась в 1930 году, когда открылось единое Учебно-педагогическое издательство РСФСР. Годом позже в свет вышел первый напечатанный в нем учебник для учеников младших классов «Поход за грамоту», автором которого были Мария Федоровна Робинсон и Мария Леонидовна Закожурникова. По своей сути, это был букварь, но само это название появилось на обложке в 1937 году.

Автором первого «Букваря» стал заслуженный учитель РСФСР Николай Головин. Именно про первое издание этого знакового учебника была придумана рифма: «Детей учила вся страна / По букварю Головина». От других учебных пособий, выпускавшихся в тот период, букварь отличался яркими иллюстрациями, имевшими воспитательный подтекст.

Кроме того, с первых лет работы издательство выполняло просветительскую миссию для национальных школ. В тот период были созданы первые учебники для народов СССР, которые не имели собственной письменности. Только в 1935-1936 годах для этой целевой аудитории издательство выпустило больше пятисот учебных книг. В последующие годы треть всех изданий Учпедгиза выходила на языках народов СССР, что позволило сохранить культуру и историю малочисленных народностей.

В фокусе внимания издательства были не только школьники, но и взрослые. В 30-е годы очень остро стояла проблема неграмотности. Поэтому книги, которые со временем появились в открытой продаже, стали источником знаний для миллионов россиян.

Всего через десять лет после начала работы ежегодный тираж издательства перевалил за сотню миллионов экземпляров книг — более 125,5 миллионов (!). При этом число наименований учебно-педагогической литературы составляло — 1419 изданий.



Мультимедиа рулит



Посетители выставки в офисе издательства всегда с интересом рассматривают старые издания букварей — у каждого поколения был свой первый учебник.

А буквально в двух шагах от печатной продукции в группе компаний представлены высокотехнологичные разработки. В настоящее время издательство является образовательной лабораторией, на которой апробируются новые учебные методики и практики.

По мнению экспертов, чтобы школьник имел возможность всесторонне развиваться, важно создавать ему новые возможности изучения и обучения в высокотехнологичном мире. При этом достижение стабильных образовательных результатов возможно лишь при условии комплексного подхода в обучении — синергии оборудования, технологий и, конечно же, навыков и умений учителей, которые работают с этим оборудованием и взаимодействуют с детьми.

«Они решают те же самые задачи — как наполнить современную школу, как ее оснастить, как научить учителей использовать это оснащение и технологии для реализации современного образовательного процесса, — неоднократно подчеркивал президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников, — И на большую часть этих вопросов мы уже даем ответы. Мы знаем — «как».

