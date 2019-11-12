Что такое IGTV и зачем покупать его просмотры?

Относительно недавно появилась новая функция в сети инстаграм – IGTV. Благодаря этому нововведению появилась загружать видео продолжительностью до 10 минут. Это можно сравнить со сторис, потому что эти видео будут также интегрированы в ваш профиль.

Какие плюсы имеет эта функция?

Можно использовать IGTV как прямой эфир: записал и тут же можно выложить. Все операции легко делать с мобильного устройства.

Здесь нет запретов и каких-то общепринятых шаблонов. Можно экспериментировать, как угодно.

Некоторым вертикальный формат может быть неудобным, но это является возможность дальше развивать сеть и придумывать что-то новое.

Здесь можно прикреплять кликабельные ссылки, что может быть очень полезным.

В данные видео также, как и в сторис можно использовать эффекты и стикеры.

IGTV – еще один шанс привлечь новых подписчиков. Сейчас можно просто купить просмотры игтв и быстро повысить популярность своего аккаунта. В IGTV так же, как и сторис, нужно набрать много просмотров, чтобы выйти в топ публикаций. Тогда ваши ролики будут показываться в рекомендованном у большого количества людей. Это самый простой способ повысить популярность профиля без особых затрат.

Самое главное, что этот способ приносит только живых подписчиков и всех тех, кто заинтересован в вашем контенте. Лента инстраграм построена по такому принципу, что пользователям показывается только то, что похоже на просмотренные ранее ролики. Поэтому все подписчики пришедшие к вам таким образом будут максимально целевыми и активными на вашей странице. Самостоятельная раскрутка занимает очень много времени и сил. Покупка просмотров в значительной степени ускорит этот процесс.