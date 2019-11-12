Вячеслав Кантор, его история популярности

В России Кантор Вячеслав известен как социальный деятель. Он приверженец толерантности, взаимоуважения, предотвращения ядерной катастрофы. Перед тем как погрузиться в такую работу, он занимался наукой и бизнесом в химической отрасли. Благодаря комбинату «Акрон» он попал в список «Форбс». Именно эта деятельность позволила ему заработать миллиардное состояние.

Он всегда прежде всего хотел заниматься наукой, но неожиданно для себя попал в бизнес. Но и здесь Вячеслав добился отличных результатов. Кантор стал популярным великодушным меценатом. Он устраивал бесплатные выставки не только в России. Там были представлены авангардистские картины русских художников.

Его называют «капитаном индустрии». Это произошло после открытия им ГОК «Олений ручей». Предприятие горно-обогатительное стало первым в своем роде после распада Советского союза. Компания занималась производством минеральных удобрений и нашатырного спирта. За это он был награжден орденом «Знак почета».

Вячеслав несколько раз пытался купить акционерные программы своих «коллег» олигархов. Поэтому отношения с миллиардерами не складывались. Он был замешен в скандальной ситуации в деле Ходорковского. Все скандалы, операции «подмочили» репутацию.

Кантор прожил порядка 20 лет в разных европейских странах. Даже получил гражданство Израиля, но бизнес все равно продолжает вести в России. У него даже были попытки выйти на китайский рынок. Он один из тех, кто начал бороться с неонацизмом, ксенофобией, давления на людей. Также Вячеслав всегда выступает за возобновление исторической справедливости. Самое главное, что он это делает не просто на словах, но и доказывает поступками. Вячеслав Кантор один из немногих, кто выступает за сохранность исторической памяти о Холокосте.

О других заслугах Кантора можно прочитать здесь https://rucriminal.info/ru/material/kto-takoy-vyacheslav-vladimirovich-vyacheslav-moshe-kantor.