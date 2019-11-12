СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Новости партнеров 12.11.2019

Вячеслав Кантор, его история популярности

В России Кантор Вячеслав известен как социальный деятель. Он приверженец толерантности, взаимоуважения, предотвращения ядерной катастрофы. Перед тем как погрузиться в такую работу, он занимался наукой и бизнесом в химической отрасли. Благодаря комбинату «Акрон» он попал в список «Форбс». Именно эта деятельность позволила ему заработать миллиардное состояние.

Он всегда прежде всего хотел заниматься наукой, но неожиданно для себя попал в бизнес. Но и здесь Вячеслав добился отличных результатов. Кантор стал популярным великодушным меценатом. Он устраивал бесплатные выставки не только в России. Там были представлены авангардистские картины русских художников.

Его называют «капитаном индустрии». Это произошло после открытия им ГОК «Олений ручей». Предприятие горно-обогатительное стало первым в своем роде после распада Советского союза. Компания занималась производством минеральных удобрений и нашатырного спирта. За это он был награжден орденом «Знак почета».

Вячеслав несколько раз пытался купить акционерные программы своих «коллег» олигархов. Поэтому отношения с миллиардерами не складывались. Он был замешен в скандальной ситуации в деле Ходорковского. Все скандалы, операции «подмочили» репутацию.

Кантор прожил порядка 20 лет в разных европейских странах. Даже получил гражданство Израиля, но бизнес все равно продолжает вести в России. У него даже были попытки выйти на китайский рынок. Он один из тех, кто начал бороться с неонацизмом, ксенофобией, давления на людей. Также Вячеслав всегда выступает за возобновление исторической справедливости. Самое главное, что он это делает не просто на словах, но и доказывает поступками. Вячеслав Кантор один из немногих, кто выступает за сохранность исторической памяти о Холокосте.

О других заслугах Кантора можно прочитать здесь https://rucriminal.info/ru/material/kto-takoy-vyacheslav-vladimirovich-vyacheslav-moshe-kantor.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кемерове построят многофункциональный логистический центр
В ноябре не откроют: в Кемерове обсудили дальнейшую судьбу бассейна «Лазурный»
Замуровали: кошки оказались в ловушке в подвале одной из кемеровских многоэтажек
Памятник архитектуры или жильё под снос: кемеровчане пытаются отстоять дом 1930-х годов постройки
С заявкой на рекорд: интеллектуальное шоу «IMOM’S» собрало максимальное количество участниц

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Учитель из Междуреченска стала победителем Всероссийского конкурса педагогического мастерства

12-11-2019

Учитель из Междуреченска стала победителем Всероссийского конкурса педагогического мастерства
С. Цивилев потребовал повысить температуру в домах, подключенных к Юргинской ТЭЦ, до установленных значений

12-11-2019

С. Цивилев потребовал повысить температуру в домах, подключенных к Юргинской ТЭЦ, до установленных значений
Глава региона проверил, как идет строительство здания Кассационного суда

12-11-2019

Глава региона проверил, как идет строительство здания Кассационного суда
"Где ты, мама?": Люда - новый герой социального проекта

11-11-2019

«Где ты, мама?»: Люда — новый герой социального проекта
Рецепт трёхвековой давности: в Кузбассе воссоздали процесс получения металла времен 18 столетия

11-11-2019

Рецепт трёхвековой давности: в Кузбассе воссоздали процесс получения металла времен 18 столетия
178 лет на рынке финансов страны: Сбербанк отмечает день рождения

11-11-2019

178 лет на рынке финансов страны: Сбербанк отмечает день рождения