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Новости партнеров 12.11.2019

Какие достоинства имеет Лада Веста?

Lada Vesta — данная модель имеет особенные технические характеристики, отличается удобством эксплуатации. Согласно статистики Лада Веста вошла в топ 5 автомобилей за 2017 год. Этому даже удивляться не приходится, потому что эта машина имеет ряд преимуществ, которые можно заметить даже при непродолжительной эксплуатации.

  • Управляемость отличная для автомобиля этого класса.
  • Машина отличается устойчивостью и плавностью хода.
  • Надежная система безопасности.
  • Функция климат-контроля, круиз-контроля.
  • Высокий дорожный просвет.
  • Форма впечатляет своим стилем и изящностью.

Специалисты утверждают, что этот автомобиль приблизился по качеству к иномаркам в этом же сегменте. Лада Веста полностью адаптирована под городские условия, но также на ней можно будет путешествовать за пределами города. Проходимость – это одно из главных преимуществ этого автомобиля. Прежде всего это связано с высоким клиренсом. Этот авто не боится высоких бортиков, лежачих полицейских, неровностей. Легко преодолевает любые препятствия. Плавность хода обеспечивает спереди жесткая, а сзади мягкая подвеска.

Многие водители большое внимание уделяют удобству. Для кого-то это является определяющим фактором. Особенно это ценят те, кто путешествуют на большие расстояния или те, кто много времени в день проводит за рулем. Водитель среднего роста будет в салоне чувствовать себя комфортно.

Еще одно достоинство – безопасность. Машина наделена системами контроля устойчивости – ABS и ESC. Кроме стандартных устройств есть Эра-глонасс. Эта система может послать автоматически сообщение в службу спасения при возникновении экстренной ситуации. Если говорить в общем, то этот автомобиль является лучшим в своей категории по соотношению цены и качества.

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