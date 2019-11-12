Какие достоинства имеет Лада Веста?

Lada Vesta — данная модель имеет особенные технические характеристики, отличается удобством эксплуатации. Согласно статистики Лада Веста вошла в топ 5 автомобилей за 2017 год. Этому даже удивляться не приходится, потому что эта машина имеет ряд преимуществ, которые можно заметить даже при непродолжительной эксплуатации.

Управляемость отличная для автомобиля этого класса.

Машина отличается устойчивостью и плавностью хода.

Надежная система безопасности.

Функция климат-контроля, круиз-контроля.

Высокий дорожный просвет.

Форма впечатляет своим стилем и изящностью.

Специалисты утверждают, что этот автомобиль приблизился по качеству к иномаркам в этом же сегменте. Лада Веста полностью адаптирована под городские условия, но также на ней можно будет путешествовать за пределами города. Проходимость – это одно из главных преимуществ этого автомобиля. Прежде всего это связано с высоким клиренсом. Этот авто не боится высоких бортиков, лежачих полицейских, неровностей. Легко преодолевает любые препятствия. Плавность хода обеспечивает спереди жесткая, а сзади мягкая подвеска.

Многие водители большое внимание уделяют удобству. Для кого-то это является определяющим фактором. Особенно это ценят те, кто путешествуют на большие расстояния или те, кто много времени в день проводит за рулем. Водитель среднего роста будет в салоне чувствовать себя комфортно.

Еще одно достоинство – безопасность. Машина наделена системами контроля устойчивости – ABS и ESC. Кроме стандартных устройств есть Эра-глонасс. Эта система может послать автоматически сообщение в службу спасения при возникновении экстренной ситуации. Если говорить в общем, то этот автомобиль является лучшим в своей категории по соотношению цены и качества.