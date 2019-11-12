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Новости партнеров 12.11.2019

Где применяется компрессорное оборудование?

Компрессоры – это агрегаты принцип действия которых основывается на сжатии воздуха и передачи его под давлением. Область применения этого оборудования достаточно большая. Ни одно крупное предприятие промышленного типа не обходится без использования компрессоров.

Самая первая отрасль, которая не обходится без данных агрегатов – машиностроение. Здесь они используются для охлаждения инструментов или как воздушная смазка для подшипников. Помимо этого, компрессор снабжает сжатым воздухом пневматические машины. Следующая отрасль – металлургия. В основном такие установки применяются в сталелитейных цехах или в печах для дутья.

Нефтегазовая отрасль также не обходится без компрессорного оборудования. Здесь они необходимы для того, чтобы транспортировать природный газ из недр земли и закачать в специальные места для хранения. Наверняка каждый автолюбитель хоть раз заезжал в автосервис и накачивал шины. Для этого используется компрессор. Также с помощью него можно распылять краски при покрасочных работах.

Удивительно, но такая отрасль как фармацевтика также не осталась без внимания данного оборудования. Она применяется для производства упаковки лекарственных средств и для их смешивания. При производстве продуктов питания и напитков также компрессоры применяются для изготовления упаковки и перемешивания. Аппарат используется для выдувания воздуха из полиэтиленовых пакетов, а некоторые виды оборудования нужны для холодильных установок. При строительстве домов, прокладывании дорожного полотна, мостов, серьёзных инженерных сооружений и проведении ремонта, пескоструйных работ нужны компрессоры. Разные виды этого оборудования можно найти на этом сайте http://gk-sk.ru/kompressory/Kraftmann/.

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