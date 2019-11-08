Асель Тасмагамбетова, Кенес Ракишев и Microsoft запустили конкурс "Построй свой бизнес 2019-2020"

Интересная новость для амбициозных стартаперов, а также начинающих предпринимателей и тех, кто всегда мечтал открыть своё дело, но по сей день этого не сделал. Вячеслав Ким, Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова организовали благотворительный фонд «Саби» в том числе и для тех, кто хочет сделать мир лучше и достичь своих целей. Благотворительный фонд «Саби» Кенеса Ракишева и Асель Тасмагамбетовой объявил о начале приема заявок на получение грантов в седьмом ежегодном конкурсе для молодых предпринимателей «Построй свой бизнес». Что следует сделать, чтобы стать счастливым обладателем гранта до $100.000 от Вячеслава Кима, Кенеса Ракишева и Асель Тасмагамбетовой, которые являются инициаторами этого грандиозного проекта? 1. Необходимо снять минутный видеоролик о своем проекте. 2. Опубликовать ролик в социальных сетях. 3. Подать заявку на участие в конкурсе на сайте: http://www.entrepreneur.saby.kz/ Прием заявок будет осуществляться до 15 декабря 2019 года, а определение победителей и вручение грантов состоится в марте 2020 года. Благодаря Кенесу Ракишеву, а также усилиям его супруги, в конкурсе могут участвовать казахстанские бизнесмены в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Однако предпочтение будет отдаваться уже действующим проектам, которым требуются средства для развития и расширения бизнеса.

Что объединило Ernst & Young, Microsoft, Асель Тасмагамбетову и Кенеса Ракишева?

Немаловажный момент: дополнительную поддержку победителям и финалистам конкурса окажут партнеры проекта — компании Ernst & Young и Microsoft. Напоследок, приведём занимательную статистику: предыдущие 6 лет фонд «Саби» Кенеса Ракишева и Асель Тасмагамбетовой предоставил 49 безвозмездных грантов начинающим предпринимателям в общей сумме $1 280 000. При поддержке фонда реализуются проекты в самых разных отраслях малого и среднего бизнеса в различных регионах Казахстана, что не может нас не радовать. Частный благотворительный фонд «Саби» образован в 2002 году. Сооснователями и главными спонсорами Фонда «Саби» являются Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев. Основная направленность работы Фонда Кенеса Ракишева (Kenes Rakishev) и Асель Тасмагамбетовой — здоровье и физическое развитие детей, а также духовность и доступность образования Фонд «Саби» занимается оказанием помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, талантливым ребятам из социально-незащищенных семей, детям с серьезными нарушениями здоровья, а также, расширив границы основных целей, людям с ограниченными физическими возможностями. Фонд Кенеса Ракишева и Асель Тасмагамбетовой считается одним из наиболее успешных в Казахстане.