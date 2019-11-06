Оборудование для бара с доставкой по Москве и Московской области

При создании интерьера бара или кафе следует уделять внимание каждой детали. Именно из мелочей складывается облик заведения, создается своя, уникальная атмосфера, присущая именно этому месту. А грамотно созданный образ кафе — это одна из слагающих успеха. Клиенту должно быть комфортно находиться в окружающей обстановке, чтобы у него возникало желание возвращаться в любимый бар снова и снова.

Конечно, не стоит забывать и о функциональности приобретаемой мебели и оборудования. В идеале каждая деталь интерьера должна сочетать в себе практичность и стильный дизайн. Особое внимание стоит уделить барной стойке — это центральный предмет обстановки, который сразу привлекает внимание посетителя. По внешнему виду стойки складывается первое впечатление о заведении.

Где заказать оборудование для бара?

Найти стойки для кафе, другую необходимую мебель и оснащение для кухни можно в интернет-магазине КленМаркет.ру Этот сайт примечателен тем, что здесь можно найти массу вариантов самого различного оборудования. А еще каждая барная стойка, представленная в каталоге, создана в своем, неповторимом стиле.

Хочется придать кафе атмосферу некой таинственности с легким налетом ностальгии? Тогда идеальным вариантом будет ресторан Ла Джоконда или бар IPAteka. Классические строгие линии, сдержанные глубокие темные оттенки создают благородный, представительный и элегантный облик. А может, хочется наоборот чего-то попроще? Кафе Brukva и Ереванские пончики, а также столовая Драников — самый подходящий выбор. Карамельные и бежевые теплые тона так и излучают гостеприимство, а простой невычурный дизайн подчеркнет демократичность заведения. Любители скандинавского стиля в интерьере по достоинству оценят барную стойку «Ланч тайм», а поклонникам оригинальных решений придутся по душе кафе Чаплин и Un Caffe.

Подобрать все сопутствующее оборудование для бара можно здесь: https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/bar-equipment/.В каталоге есть все, что нужно для приготовления и хранения блюд и напитков:

миксеры для коктейлей;

блендеры;

льдодробилки;

аппараты для приготовления горячего шоколада;

кофемашины;

диспенсеры и соковыжималки;

кофемолки;

сокоохладители;

печи СВЧ;

тепловые, морозильные и холодильные витрины.

Еще в магазине есть большой выбор посуды и столовых приборов, хозяйственных товаров, профессионального оборудования для приготовления кондитерских изделий, спецодежды и т.д. Отдельной категорией представлен инвентарь для фаст-фуда, а также меловой дизайн. Если ни один комплект мебели из представленных в каталоге вариантов не подходит, то можно сделать индивидуальный заказ на изготовление комплекта.