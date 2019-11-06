СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Новости партнеров 06.11.2019

Оборудование для бара с доставкой по Москве и Московской области

При создании интерьера бара или кафе следует уделять внимание каждой детали. Именно из мелочей складывается облик заведения, создается своя, уникальная атмосфера, присущая именно этому месту. А грамотно созданный образ кафе — это одна из слагающих успеха. Клиенту должно быть комфортно находиться в окружающей обстановке, чтобы у него возникало желание возвращаться в любимый бар снова и снова.

Конечно, не стоит забывать и о функциональности приобретаемой мебели и оборудования. В идеале каждая деталь интерьера должна сочетать в себе практичность и стильный дизайн. Особое внимание стоит уделить барной стойке — это центральный предмет обстановки, который сразу привлекает внимание посетителя. По внешнему виду стойки складывается первое впечатление о заведении.

Где заказать оборудование для бара?

Найти стойки для кафе, другую необходимую мебель и оснащение для кухни можно в интернет-магазине КленМаркет.ру Этот сайт примечателен тем, что здесь можно найти массу вариантов самого различного оборудования. А еще каждая барная стойка, представленная в каталоге, создана в своем, неповторимом стиле.

Хочется придать кафе атмосферу некой таинственности с легким налетом ностальгии? Тогда идеальным вариантом будет ресторан Ла Джоконда или бар IPAteka. Классические строгие линии, сдержанные глубокие темные оттенки создают благородный, представительный и элегантный облик. А может, хочется наоборот чего-то попроще? Кафе Brukva и Ереванские пончики, а также столовая Драников — самый подходящий выбор. Карамельные и бежевые теплые тона так и излучают гостеприимство, а простой невычурный дизайн подчеркнет демократичность заведения. Любители скандинавского стиля в интерьере по достоинству оценят барную стойку «Ланч тайм», а поклонникам оригинальных решений придутся по душе кафе Чаплин и Un Caffe.

Подобрать все сопутствующее оборудование для бара можно здесь: https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/bar-equipment/.В каталоге есть все, что нужно для приготовления и хранения блюд и напитков:

  • миксеры для коктейлей;
  • блендеры;
  • льдодробилки;
  • аппараты для приготовления горячего шоколада;
  • кофемашины;
  • диспенсеры и соковыжималки;
  • кофемолки;
  • сокоохладители;
  • печи СВЧ;
  • тепловые, морозильные и холодильные витрины.

Еще в магазине есть большой выбор посуды и столовых приборов, хозяйственных товаров, профессионального оборудования для приготовления кондитерских изделий, спецодежды и т.д. Отдельной категорией представлен инвентарь для фаст-фуда, а также меловой дизайн. Если ни один комплект мебели из представленных в каталоге вариантов не подходит, то можно сделать индивидуальный заказ на изготовление комплекта.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кемерове построят многофункциональный логистический центр
В ноябре не откроют: в Кемерове обсудили дальнейшую судьбу бассейна «Лазурный»
В Кузбассе в ночь на 1 ноября убит бывший глава города Киселёвск
В образовательных учреждениях Кузбасса по распоряжению Сергея Цивилева усилят меры безопасности
Постигая русский язык: новый учебный год в кемеровском университете начали студенты из Гвинеи, Замбии, Монголии и Китая

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Это обсуждают: скоро старт сезона в Шерегеше, медучреждения Прокопьевска объединят, в Кемерове запретят транзит большегрузов

06-11-2019

Это обсуждают: скоро старт сезона в Шерегеше, медучреждения Прокопьевска объединят, в Кемерове запретят транзит большегрузов
Скоро телепроект «Другие возможности» в первом мультиплексе на 9-й кнопке!

06-11-2019

Скоро телепроект «Другие возможности» в первом мультиплексе на 9-й кнопке!
Замуровали: кошки оказались в ловушке в подвале одной из кемеровских многоэтажек

06-11-2019

Замуровали: кошки оказались в ловушке в подвале одной из кемеровских многоэтажек
В среднем на 15%: когда поднимут плату за коммунальные услуги?

06-11-2019

В среднем на 15%: когда поднимут плату за коммунальные услуги?
Дела финансовые: в регионе обсудили бюджет на ближайшую трехлетку

06-11-2019

Дела финансовые: в регионе обсудили бюджет на ближайшую трехлетку
В Кемерове построят многофункциональный логистический центр

06-11-2019

В Кемерове построят многофункциональный логистический центр