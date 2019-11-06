Телевизионное вещание Lime HD

Телевизионное вещание проекта Лайм HD TV является одним из лучших и зарекомендовавших себя в интернете. Подробнее об этом можно узнать на сайте. На нем ведется только телевизионное вещание, других сервисов не предоставляется. Это позволяет правообладателям сосредоточить свои усилия на предоставлении качественных услуг ТВ-вещания.

Основные преимущества

Картинка в качестве HD.

Высокая скорость передачи данных.

Отсутствие торможений и зависаний картинки.

Простой интерфейс, отсутствие лишних сервисов.

Возможность подписки на платные каналы и просмотр каналов без рекламы.

Проект позволяет просматривать большое количество популярных каналов бесплатно без регистрации на сайте. Это его несомненное преимущество. Ведь на многих других подобных проектах в интернете это невозможно. Недостатком бесплатного использования является необходимость просматривать рекламные ролики, которые появляются при включении канала и с определенным интервалом регулярно во время его просмотра.

Помимо центральных каналов также представлены:

региональные;

иностранные;

музыкальные;

познавательные;

о путешествиях;

новостные;

детские;

развлекательные;

фильмы и сериалы, многие другие.

Всего бесплатно можно просматривать несколько десятков каналов в хорошем качестве. Платная подписка подразумевает просмотр еще большего количества каналов, многие из которых являются популярными. Проект поддерживает вещание с использованием технологий SMAT TV SAMSUNG и SMART TV LG.

Проект Lime HD TV существует уже несколько лет и успешно функционирует. Он заслужил признание и пользуется популярностью у многих пользователей, которые просматривают телевизионные трансляции различных ТВ-каналов через интернет.