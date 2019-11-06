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Новости партнеров 06.11.2019

Телевизионное вещание Lime HD

Телевизионное вещание проекта Лайм HD TV является одним из лучших и зарекомендовавших себя в интернете. Подробнее об этом можно узнать на сайте. На нем ведется только телевизионное вещание, других сервисов не предоставляется. Это позволяет правообладателям сосредоточить свои усилия на предоставлении качественных услуг ТВ-вещания.

Основные преимущества

  • Картинка в качестве HD.
  • Высокая скорость передачи данных.
  • Отсутствие торможений и зависаний картинки.
  • Простой интерфейс, отсутствие лишних сервисов.
  • Возможность подписки на платные каналы и просмотр каналов без рекламы.

Проект позволяет просматривать большое количество популярных каналов бесплатно без регистрации на сайте. Это его несомненное преимущество. Ведь на многих других подобных проектах в интернете это невозможно. Недостатком бесплатного использования является необходимость просматривать рекламные ролики, которые появляются при включении канала и с определенным интервалом регулярно во время его просмотра.

Помимо центральных каналов также представлены:

  • региональные;
  • иностранные;
  • музыкальные;
  • познавательные;
  • о путешествиях;
  • новостные;
  • детские;
  • развлекательные;
  • фильмы и сериалы, многие другие.

Всего бесплатно можно просматривать несколько десятков каналов в хорошем качестве. Платная подписка подразумевает просмотр еще большего количества каналов, многие из которых являются популярными. Проект поддерживает вещание с использованием технологий SMAT TV SAMSUNG и SMART TV LG.

Проект Lime HD TV существует уже несколько лет и успешно функционирует. Он заслужил признание и пользуется популярностью у многих пользователей, которые просматривают телевизионные трансляции различных ТВ-каналов через интернет.

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