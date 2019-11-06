Виды проекторов и проекторы бренда EIKI

Для просмотра видеоинформации применяют разные устройства. Проекторы являются одними из них. Они бывают разных видов. Сегодня проекторы изготавливают многие производители. Например, японская компания EIKI. Она имеет более чем полувековую историю существования и является известной во всем мире. На этом сайте о компании EIKI можно узнать более подробно. Сегодня это крупная корпорация с офисами и представительствами во многих странах мира.

Разновидности проекторов

Для залов большой площади.

Для кинотеатров.

Короткофокусные.

Инсталляционные.

Поддерживающие технологии HD и FULL HD.

Лазерные.

Для офисных целей.

Мультимедийные.

С LED-подсветкой.

Для школьных нужд.

Кроме того, многие виды проекторов оснащаются дополнительными объективами для усиления фокуса, устанавливаются на специальные кронштейны. В интернет-магазине Projector эти устройства можно не только приобрести, но и взять в аренду. Оформить заказ можно непосредственно на его сайте, выбрав подходящие товары для покупки. Действует доставка курьером по Москве, транспортной компанией СДЭК по Российской Федерации. Более подробно об этом на сайте магазина.

Устройства производителя EIKI

Компания сосредоточила свои усилия на производстве только проекторов и на создании проекционных технологий. Действительно, начиная с момента начала существования, она изготавливала только такие устройства. Постепенно они становились популярными не только в Японии, но и во всем мире. Это позволило производителю расширить свой бизнес и открыть торговые представительства и офисы в США, Европе, Австралии, Азии.

Сегодня проекционные технологии и устройства EIKI востребованы в образовательной, религиозной, государственной и деловой сфере.