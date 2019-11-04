Особенности магистральных американских тягачей

Американские магистральные тягачи – великолепно подходят для эксплуатации на отечественных дорогах.

С каждым годом популярность магистральных тягачей от американских производителей постоянно возрастает. Этот факт подтверждает форум eaton Он посвящен американским тягачам. На ресурсе можно найти множество положительных отзывов об этих транспортных средствах. Кроме того посетители форума делятся информацией о ремонте. Кроме того можно найти множество большое количество полезной информации об эксплуатации грузовых автомобилей.

Привлекательной особенностью американских тягачей является улучшенная маневренность. Кроме того транспортные средства характеризуются облегченным передвижение задним ходом. Модели отличаются большой грузоподъемностью. Надежная ходовая часть — это еще один привлекательный фактор. Рама изготавливается из легированной стали. При эксплуатации в США грузовики получаю. Проверено, что рама автомобилей не сминается даже в случаях аварийных переворотов с трассы.

Новое поколение магистральных тягачей оснащается в базовой комплектации кабинами повышенной комфортности. Кроме того форма характеризуется улучшенными аэродинамическими показателями. Транспортные средства работают на уменьшенном количестве топлива. В кабине снижен уровень аэродинамических шумов, что минимизирует усталость водителя даже при длительных поездках. Дополнительно предусмотрены просторные спальные места. Кабина изготавливается из пластиковых и алюминиевых элементов, что позволяет снизить общий вес.

Американские магистральные тягачи практически не изнашиваются в процессе эксплуатации. Они не требуют сложного сервисного обслуживания и могут работать при высоких нагрузках. Как результат такие специализированные транспортные средства быстро окупаются.