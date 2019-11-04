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Новости партнеров 04.11.2019

Особенности аутсорсинга интернет-магазина

Многие интернет-магазины заинтересованы в различных услугах, связанных с аутсорсингом. В этом случае гарантируется экономия времени и денежных средств. Курьерская компания «Один миг» предлагает услугу аутсорсинг для интернет-магазинов на очень выгодных и тщательно продуманных условиях. Самое важное – это понимать, почему может быть полезной подобная услуга и на что следует ориентироваться при ее использовании.

В большинстве случаев полный аутсорсинг для интернет магазинов включает в себя следующие важные мероприятия:

  • прием любых партий товаров, вне зависимости от их количества со складского помещения магазина;
  • возможность принимать мелкие и крупные товары;
  • выполнение упаковки, штрихования и маркировки различной продукции;
  • транспортировка товаров по Москве и Московской области, ведь компания обладает развитой партнерской сетью;
  • предоставление услуг курьерской службы по адресной доставке или транспортировки товаров к пункту выдаче;
  • своевременное уведомление покупателей о самовывозе товаров из указанных пунктов;
  • обратная доставка возвращенных товаров.

Такие услуги являются основными для большинства представителей целевой аудитории, вследствие чего можно рассчитывать на успешное сотрудничество с настоящими специалистами, которые обладают необходимыми навыками и знаниями. Именно по этой причине гарантируется возможность успешного проведения сотрудничества со специалистами, которые могут предоставлять собственные услуги на достойном уровне. Для того, чтобы заказать необходимую услугу, нужно всего лишь позвонить по указанному номеру телефона на сайте. Гарантируется возможность сэкономить время и правильно организовать ведение рабочей деятельности, ведь можно быть уверенными в том, что сотрудники курьерской службы займутся продажей и доставкой товара покупателю.

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