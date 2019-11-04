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Новости партнеров 04.11.2019

Влияние камней по знаку зодиака

Природные камни  для усиления природной энергетической защиты человека.

Природные камни издавна использовались в качестве защитных амулетов. Но при этом важно  подбирать камни по знакам зодиака. В этом случае природный атрибут будет усиливать природную энергетику человека.

Природные камни, если их постоянно носить, улучшают защитные реакции. В случае болезни они способствуют успешному лечению и скорейшему выздоровлению. Очень важно, что при ношении украшения с камнем, который соответствует знаку зодиака, у человека улучшается общее самочувствие. Он  находится в хорошем расположении духа и у него обостряется интуиция. Камни способствуют развитию природных способностей.

Неправильно подобранные камни, если они не соответствуют знаку зодиака, ухудшают состояние человека. Поэтому от их ношения следует немедленно отказаться.  Проявляется негативное воздействие камней  внутренней тревожностью и постоянным дискомфортом. У человека наблюдается упадок сил и отсутствует желание чем-либо заниматься.

Следует понимать, что украшения с камнями необходимо покупать в ювелирных магазинах или интернет магазинах. В этом случае можно гарантировать, что их никто ранее не носил. Все дело в том, что камни впитывают энергетику, поэтому их эффективность может уменьшаться, если их ранее носил другой человек.

При выборе камня необходимо не только учитывать знак зодиака, но и прислушиваться к собственной интуиции. К определенному знаку зодиака подходят несколько видов камней. При  этом каждый из них оказывает конкретное воздействие, но оно может отличаться для каждого человека. При различных обстоятельствах может возникнуть необходимость носить украшения с разными камнями. Периодически изделия необходимо снимать, чтобы с них сбросилась негативная энергетика.

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