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Новости партнеров 02.11.2019

Преимущества электросамоката Kugoo M5

Если ранее электросамокаты считались одними из видов развлекательных видов транспортов. Сейчас, появляющиеся инновационные модели, доказывают, что они могут использоваться не лишь для веселого катания, но и я для удобного преодоления больших расстояний. Так, одной из новинок, текущего года, стал электросамокат Kugoo M5. Выпускаемый китайским производителем, на удивление, он впечатляет не лишь стильным дизайном.

В его изготовлении используются высокой надежности элементы, обеспечивающие транспорту, длительный эксплуатационный период. Купить его уже сейчас можно по весьма доступной стоимости, во многих интернет-магазинах. Но выгоднее совершать его покупку у официального представителя. Например, в России, товар напрямую от производителя предлагается на сайте https://kugoo.co/kugoo-m5/ . Постоянное обновление ассортимента, тут устраняет вероятность отсутствия такого востребованного товара, как электросамокат. Да, купить его по доступной цене, стало действительно возможно. Но чем Kugoo M5 отличается от иных производителей электросамокатов?

Не только внешним видом хороша модель

Как ранее говорилось, в изготовлении этого электротранспорта, используются лишь надежные элементы. Поэтому покупая его, нет причин, волноваться о вероятности быстрого выхода его из строя. Даже при активной эксплуатации он гарантировано, будет радовать бесперебойной работой. Отличается он и наличием широкого сиденья, с регулировкой высоты.

Поэтому подойдет такой транспорт для человека любого роста и не желающего, всю дорогу стоять. Хоть внешне конструкция имеет определенную утонченность. Не нужно сомневаться в ее надежности. Выдерживает такой электросамокат до 120 кг. Радует этот электротранспорт и скоростью езды. Она достигает 55 км. в час.

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