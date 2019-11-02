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Новости партнеров 02.11.2019

Очищение организма в Алтайском крае

В санатории Белокурихи «Алтайский замок» можно хорошо отдохнуть, набраться сил, оздоровиться и пройти полноценную медицинскую диагностику. Здесь же можно произвести очищение организма в Алтайском крае при различных проблемах со здоровьем и состоянием организма. В учреждении используются уникальные природные компоненты и средства, обладающие целебными свойствами. Здесь же применяются инновационные методы диагностики и лечения, основанные на передовых технологиях. Благодаря этому достигается высокая эффективность в оздоровлении человеческого организма.

Структура санатория

Комплекс предлагает отличные условия для проживания. Пациенты санатория могут разместиться в 82-х номерах разных категорий и стоимости. В них созданы современные условия для проживания, они отлично оформлены и отремонтированы, снабжены необходимыми предметами меблировки и бытовой техники. Организовано эффективное для больных людей питание.

Для целей лечения создан многофункциональный лечебно-диагностический центр. В нем проводят диагностику, которая позволяет выявить разные формы заболеваний человеческого организма. Здесь же производится лечение и профилактика многих недугов, которыми страдают пациенты.

В санатории действует множество лечебных программ. А также программы по очищению организма. Есть методики для лечения детей. Широкий спектр медицинских услуг и профилей лечения.

В санатории также отлично организован досуг. Поблизости расположен горнолыжный курорт, для детей созданы все условия для активного отдыха и развлечений. Действуют экскурсии по Белокурихе и многое другое.

В санаторий можно приобрести разные виды курсовок и путевок. Например, оздоровительные или на отдых, санаторно-курортные.

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