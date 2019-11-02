Преимущества седана Citroen C4

Сегодня существует множество автомобилей. Многие из них являются желанным приобретением для многих любителей легковых машин. Например, Ситроен С4 французского производства, седан который можно приобрести у компании «Автомир». Новая версия этого автомобиля существенно преобразилась по сравнению с предыдущей версией. Она стала более современной и экспрессивной.

Дизайн машины был значительно обновлен. В передней части появились светодиодные фары, созданные по технологии FULL LED. Авто приобрело новую решетку радиатора. Задние фары снабдили светодиодными фонарями с трехмерным эффектом освещения. Среди комплектаций присутствует вариант с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач, которая оставляет отличные впечатления от вождения. Она позволяет быстрее переключать передачи (до 40%). Есть вариант с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль может быть оснащен дизельным или бензиновым двигателем.

Преимущества