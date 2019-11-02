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Новости партнеров 02.11.2019

Преимущества седана Citroen C4

Сегодня существует множество автомобилей. Многие из них являются желанным приобретением для многих любителей легковых машин. Например, Ситроен С4 французского производства, седан который можно приобрести у компании «Автомир». Новая версия этого автомобиля существенно преобразилась по сравнению с предыдущей версией. Она стала более современной и экспрессивной.

Дизайн машины был значительно обновлен. В передней части появились светодиодные фары, созданные по технологии FULL LED. Авто приобрело новую решетку радиатора. Задние фары снабдили светодиодными фонарями с трехмерным эффектом освещения. Среди комплектаций присутствует вариант с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач, которая оставляет отличные впечатления от вождения. Она позволяет быстрее переключать передачи (до 40%). Есть вариант с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль может быть оснащен дизельным или бензиновым двигателем.

Преимущества

  • Большой набор устройств и приспособлений для улучшения качества вождения. Это электрогидроусилитель руля с варьируемым усилием, усиленный стартер, бортовой компьютер с монохромным дисплеем и бортовой компьютер с цветных дисплеем, программируемый круиз-контроль и пр.
  • Улучшенные сиденья.
  • Усовершенствованные отделения для хранения.
  • Большое количество устройств и приборов для улучшения безопасности машины. Это система ЭРА ГЛОНАСС, антиблокировочная система тормозов, система помощи при экстренном торможении и многое другое.
  • Множество улучшений, связанных с комфортом вождения и перевозки пассажиров.
  • Инновационные технологии, внедренные во многие системы и устройства автомобиля.
  • Улучшенная система освещения и обзора для водителя.
  • Великолепная внешняя и внутренняя отделка.

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