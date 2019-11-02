На что обращать внимание при покупке фейерверка

Как ни крути, но фейерверки всегда выглядят красиво и привлекательно. К сожалению, часто недобросовестные продавцы предлагают некачественные товары, использование которых травмоопасно. Найти качественную продукцию можно на сайте super-salut.com.ua.

Как правильно выбрать фейерверк

Довольно часто во время празднования каких-то масштабных мероприятий, встречаются новости о том, что человек неправильно использовал фейерверк и в итоге себя травмировал. Чтобы не сделать свой праздник травмоопасным, необходимо с особой тщательностью подходить к выбору фейерверков.

В первую очередь, обязательно нужно осмотреть саму коробку, где находиться фейерверк. Если заметны какие-нибудь повреждения, то не стоит выбирать такой товар. Кроме того, довольно часто продавцы предлагают неплохие скидки на такой фейерверк, но не стоит на них обращать внимание.

Следуя всем правилам при покупке, не стоит забывать и о правильных способах эксплуатации. Запрещено держать пиротехнику у электрических батарей или газовых печей. Так как данный товар — взрывоопасный, то и хранить его нужно максимально осторожно.

Во время использования, спасатели рекомендуют не наклоняться над установкой, а после поджога сразу же отойти на безопасное расстояние, примерно 50 метров. После окончания работы пиротехники, к ней лучше подходить спустя 2-3 минуты. Если фейерверк многозарядный, то к нему лучше совсем не приближаться.

Обязательно перед запуском любого фейерверка нужно подробно прочитать его инструкцию. Такой подход к делу сделает праздник не только красивым и интересным, но и менее травмоопасным. Главное правило качественного фейерверка — покупать его только в проверенных магазинах.