“Дизайн Календарей” — программа, для создания красивого календаря

Календарь со своей семьей — это лучший подарок для многих. Чтобы создать такую красоту не обязательно идти в типографические компании для осуществления своего желания. Для этого достаточно скачать и установить программу “Дизайн Календарей”, которая есть по ссылке https://amssoft.ru/calendarcreator/.

Основные характеристики программы

“Дизайн Календарей” — это отличная программа для тех, кто хочет получить красивый календарь с необычной фотографией. В каталоге программы можно найти свыше 300 шаблонов на любой вкус. Удобный интерфейс и быстрая печать позволит сделать всю работу всего за пару минут.

В “Дизайне Календарей” можно создавать следующие виды календарей:

Карманные. Этот мини-календарь, который удобно брать с собой в дорогу, ведь он отлично помещается в любой карман.

Настольные. Стильный календарь для офиса может послужить еще одним способом рекламы.

Настенный. Самый распространенный вариант календаря, который удобно установить на любую стену. Идеально подходит для декора своего дома или в качестве подарка близким людям.

Планировщики. Отличный вариант для деловых людей, ценящих каждую свою минуту. В него удобно записывать все мероприятия и события на будущее.

Чтобы создать свой идеальный календарь, нужно пройти три простых шага: