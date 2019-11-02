“Дизайн Календарей” — программа, для создания красивого календаря

Календарь со своей семьей — это лучший подарок для многих. Чтобы создать такую красоту не обязательно идти в типографические компании для осуществления своего желания. Для этого достаточно скачать и установить программу “Дизайн Календарей”, которая есть по ссылке https://amssoft.ru/calendarcreator/.
Основные характеристики программы
“Дизайн Календарей” — это отличная программа для тех, кто хочет получить красивый календарь с необычной фотографией. В каталоге программы можно найти свыше 300 шаблонов на любой вкус. Удобный интерфейс и быстрая печать позволит сделать всю работу всего за пару минут.
В “Дизайне Календарей” можно создавать следующие виды календарей:
- Карманные. Этот мини-календарь, который удобно брать с собой в дорогу, ведь он отлично помещается в любой карман.
- Настольные. Стильный календарь для офиса может послужить еще одним способом рекламы.
- Настенный. Самый распространенный вариант календаря, который удобно установить на любую стену. Идеально подходит для декора своего дома или в качестве подарка близким людям.
- Планировщики. Отличный вариант для деловых людей, ценящих каждую свою минуту. В него удобно записывать все мероприятия и события на будущее.
Чтобы создать свой идеальный календарь, нужно пройти три простых шага:
- Выбор шаблона. В программе есть широкая база разнообразных шаблонов, с помощью которых можно быстро создать дизайн своего будущего календаря.
- Выделение дат. Чтобы не забыть об определенных датах, можно выделить их прямо в программы. Все традиционные праздники отмечаются автоматически.
- Сохранения результата. Распечатать свой календарь можно в любом удобном формате.