СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Новости партнеров 01.11.2019

Самые лучшие тренажеры для фитнеса

Большинство направлений фитнеса не обходится без тренажеров. Все тренировки направлены на одно – укрепление тела. Достигаться это может разными способами и методами. Например, многие системы предполагают использование гирь или тяжелой атлетики. Покупка тренажеров дело ответственное. Вот например оборудование для фитнеса Силатела, можно приобрести в интернет-магазине silatela.com. Это крайне удобно, ведь можно посмотреть все виды и наименования, принять обдуманное решение.

В фитнес зал нужно обязательно купить несколько групп тренажеров:

  • Кардио-тренажеры. Это оборудование цель которого укрепить общую физическую подготовку. Они помогают повысить метаболизм, дать жиросжигающий эффект, оздоровить и укрепить сердечно-сосудистую систему.
  • Эллиптические фитнес-тренажеры. В этой конструкции сочетаются пара других тренажеров, поэтому эффект от них многогранен. Особенно это оборудование популярно девушек. Оно помогает поддерживать тело в форме и сохранять при этом гибкость. Пользуясь данным тренажером можно снизить вес, улучшить работу сердца и проработать большое количество мышц.

Лучшего тренажера для фитнеса невозможно выделить. Используя их комплексно можно добиться хороших результатов. Если у вас есть цель похудеть, то лучше использовать беговую дорожку и эллиптический тренажер. Они дают хороший эффект на фоне другого оборудования. Использовать каждый тренажер нужно с осторожностью. При этом нужна консультация тренера, по выполнению упражнений и пользованию тренажерами. Тренажеры для фитнеса могут принести как пользу, так и вред. Без грамотного подхода можно порвать связки или повредить суставы.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе в ночь на 1 ноября убит бывший глава города Киселёвск
Найти и обезвредить: в Анжеро-Судженске прошли учения подразделений ГУФСИН
Online "Кузбасс 24"
Постигая русский язык: новый учебный год в кемеровском университете начали студенты из Гвинеи, Замбии, Монголии и Китая
В областной столице 133 семьи получили новые квартиры

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Кулинарная битва: в областном центре прошел конкурс на лучшего школьного повара

01-11-2019

Кулинарная битва: в областном центре прошел конкурс на лучшего школьного повара
Опасные растяжки: в областном центре под угрозой гибели оказались ранее высаженные саженцы деревьев

01-11-2019

Опасные растяжки: в областном центре под угрозой гибели оказались ранее высаженные саженцы деревьев
Школа бизнеса: путь от идеи до ее воплощения обсуждали в областном центре на Ярмарке бизнес-идей

01-11-2019

Школа бизнеса: путь от идеи до ее воплощения обсуждали в областном центре на Ярмарке бизнес-идей
Теперь и в цифре: совсем скоро новости и передачи Первого Губернского можно будет увидеть в первом мультиплексе

01-11-2019

Теперь и в цифре: совсем скоро новости и передачи Первого Губернского можно будет увидеть в первом мультиплексе
Безопасность - в приоритете: в южной столице региона комиссия проверила ход строительства онкологической поликлиники

01-11-2019

Безопасность — в приоритете: в южной столице региона комиссия проверила ход строительства онкологической поликлиники
Безопасная дорога к знаниям: в Кемерове прошел рейд по опасным местам школьных маршрутов

01-11-2019

Безопасная дорога к знаниям: в Кемерове прошел рейд по опасным местам школьных маршрутов