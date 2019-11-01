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Новости партнеров 01.11.2019

Как исправить татуировку?

Со временем татуировка может надоесть или выцвести рисунок, или просто картинка перестала нравится, тогда люди сразу лезут в интернет с вопросами как исправить тату. В данной ситуации вас спасет два варианта: удаление лазером или перекрытие.

Первый способ достаточно долгий и дорогой, не все соглашаются на него. Второй вариант более популярный. Можно сделать новую татуировку поверх старой. Опытный мастер тату в Киеве справится даже с самой тяжелой ситуацией.

Вариантов перекрытия существует достаточно много и даже если исправить вы хотите очень большую поверхность, то отчаиваться не стоит, сделать это можно без особого труда. Вместо нового рисунка можно обновить старый. Это желание может возникнуть по нескольким причинам: картинка потеряла цвет или работа с самого начала была не очень качественной.

Процесс обновления можно частично приравнять к перекрытию, ведь татуировщику придется наносить новые чернила. Если у вас есть желание что-то изменить, то сделайте это прямо сейчас. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. 

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