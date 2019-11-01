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Новости партнеров 01.11.2019

Создать слайд шоу совсем несложно

Создать слайд шоу совсем несложно

Если ранее, для воспоминания прошлых лет, люди использовали альбомы с фотографиями. Сейчас такой подход, является неактуальным. Появляющаяся с каждым днем все инновационней техника, подталкивает к иным форматам просмотра былых фотографий. И уже сейчас, многие люди, пользуются подобными форматами. Возможностей оформления фотографий, существует немалое разнообразие. Но в последнее время, популярностью пользуются слайд шоу.

Такой метод обработки фотографий отличается тем, что выполнить его можно самостоятельно, даже без опыта. Достаточно лишь использовать для этого программу «ФотоШОУ PRO».

Скачав ее с сайта https://amssoft.ru/fotoshow-pro/ и быстро пройдя легкую ее установку, каждый человек, получает возможность выполнить создание слайд шоу, профессионального качества.

Подробнее о программе

Для того чтоб создать слайд шоу, радующие красиво оформленными фотографиями, показываемыми под красивую музыку, долго тратить время на ознакомление с возможностями и особенностями пользования этой программой не придется. Обо всех аспектах, присутствующие в работе с этим приложением можно узнать сразу на сайте «AMS». Несмотря, на присутствующее тут подробное описание, ознакомление с ним не потребует много времени.

Отличается эта программа не только легкостью использования, но и определенным уровнем универсальности. Помимо фотографий, она великолепно подходит для применения в слайд шоу и файлов иных видов форматов.

Например, можно использовать картинки, загруженные ранее из интернета или даже гифки. Справляется это приложение и с обработкой видеофайлов. Если обратить внимание на количество, имеющихся тут вариантов анимации, то даже опытного в создании слайш шоу человека, оно приятно удивит. Готовых вариантов, тут насчитывается более 250 штук. 

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