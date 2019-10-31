Имплантация зубов в Марьино и Братеево

Мировая статистика гласит, что только 20% людей имеют здоровые зубы. У остальной части существуют проблемы с зубами или вовсе их отсутствие. В связи с этим возникает ряд неприятностей, среди которых неправильный прикус, некачественное пережёвывание пищи и проблемы с пищеварением, комплексы из-за невозможности улыбнуться «на все 32». Чтобы вы не стали жертвой этих проблем, необходимо воспользоваться услугой имплантации в Марьино и Братеево https://dkplus.ru/services/implantatsiya-zubov/. Данная процедура по установке искусственных зубов имеет ряд преимуществ. К основным из них относятся долгий срок службы, отсутствию челюстных деформаций и простота в уходе.

Виды имплантации

одноэтапная. Исходя из названия, вы понимаете, что процедура проводиться в один этап. Она предусматривает установку неразборной конструкции, которая вживляется в заранее подготовленную костную ткань;

процедура в несколько этапов. Она предусматривает остановку всех частей имплантата по отдельности. Так, сначала вживляется в костную ткань штифт, т.е. корневой стержень. После полного заживления тканей насаживается абатмент (посредник между искусственным корнем и коронкой) и сама коронка;

непосредственно после удаления. Благодаря такой методике пациентам не приходиться испытывать дискомфорт из-за недостающих зубов;

отсроченная установка имплантатов. Она проводится спустя длительное время после удаления зуба (в среднем через 6-8 месяцев). Недостаток отсроченной имплантации состоит в том, что за такой длительный промежуток времени костная ткань подвергается деформации, поэтому часто возникает необходимость наращивания.

Как видите, сроки имплантации бывают разными. Очевидно одно – если вы утратили зуб или сразу несколько, необходимо как можно быстрее организовать визит к доктору и решить вопрос с установкой имплантатов. Отсрочивание процедуры может привести в ряду осложнений. А их устранение – это дополнительные манипуляции, время и деньги.

Процедура имплантации, как и любые процедуры с зубами, требует высокого уровня профессионализма. На качество носки также влияет выбранная технология и материал. Чтобы получить качественные услуги, нужно тщательно подойти к выбору специалистов. Лидером услуг по имплантации зубов является клиника Дентал Клиник Плюс https://dkplus.ru/. Там работают квалифицированные доктора, которые регулярно проходят повышение квалификации как в России, так и за рубежом. Они используют современные технологии и высококачественные материалы, что обеспечивает безопасность процедуры и долговечность имплантатов.