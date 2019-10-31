Поверка и ремонт газоанализаторов

Нефтеперерабатывающие заводы, производственные зоны, насосные станции, котельные, бункеры для угля, автоклавы, очистительные сооружения, СТО, автозаправки и лаборатории – это далеко не полный перечень тех мест, где использование газоанализаторов и сигнализаторов является обязательным. Эти приборы обеспечивают безопасную среду для деятельности человека, позволяя измерять и контролировать уровень различных газов в области рабочей зоны. Как быть уверенным в точности измерений? Необходимо заказать поверку и ремонт газоанализаторов в Москве https://deltapro.ru/categories/poverka-i-remont-gazoanalizatorov .
Поверка газоанализаторов – общие сведения
Поверка средств измерений проводится специальными метрологическими службами для определения погрешностей прибора и установления ее годности или непригодности. Сама процедура состоит из двух ключевых этапов.
Внешний осмотр
Если сигнализатор эксплуатируется в суровых промышленных условиях, то повышается риск его механического повреждения. Высокое давление, использование оборудования без фильтров очистки, несоблюдение условий эксплуатации и другие факторы могли повлиять на работоспособность сигнализатора. Визуально специалисты устанавливают соответствие прибора следующим требованиям:
- отсутствие видимых дефектов и повреждений;
- наличие надписей;
- комплектация оборудования в соответствии с перечнем, указанным в техническом паспорте.
После этого мастер приступает к опробованию и проверки работоспособности аппарата.
Опробование
На этом этапе специалист определяет электрическое сопротивление изоляции и герметичность газовой системы. Для этого используются такие инструменты:
- мегаомметр постоянного тока;
- запорный вентиль;
- баллон с техническим газом;
- манометр;
- секундомер.
Схема опробования отличается в зависимости от модели сигнализатора. Для многокомпонентных устройств оценка работоспособности выполняется в следующей последовательности:
- подготовка аппарата к работе;
- коррекция нуля при помощи нажатия соответствующих кнопок;
- выбор режима индикации;
- подача компонентов поверочной газовой смеси и считывание показаний через 1 минуту после начала теста;
- анализ погрешности каждого канала измерений.
Также выполняется проверка герметичности газового тракта, проверка метрологических характеристик и их соответствия заявленным производителем.
Где проводить поверку газоанализирующего оборудования?
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