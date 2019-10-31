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Поверка и ремонт газоанализаторов

Нефтеперерабатывающие заводы, производственные зоны, насосные станции, котельные, бункеры для угля, автоклавы, очистительные сооружения, СТО, автозаправки и лаборатории – это далеко не полный перечень тех мест, где использование газоанализаторов и сигнализаторов является обязательным. Эти приборы обеспечивают безопасную среду для деятельности человека, позволяя измерять и контролировать уровень различных газов в области рабочей зоны. Как быть уверенным в точности измерений? Необходимо заказать поверку и ремонт газоанализаторов в Москве https://deltapro.ru/categories/poverka-i-remont-gazoanalizatorov .

Поверка газоанализаторов – общие сведения

Поверка средств измерений проводится специальными метрологическими службами для определения погрешностей прибора и установления ее годности или непригодности. Сама процедура состоит из двух ключевых этапов.

Внешний осмотр

Если сигнализатор эксплуатируется в суровых промышленных условиях, то повышается риск его механического повреждения. Высокое давление, использование оборудования без фильтров очистки, несоблюдение условий эксплуатации и другие факторы могли повлиять на работоспособность сигнализатора. Визуально специалисты устанавливают соответствие прибора следующим требованиям:

  • отсутствие видимых дефектов и повреждений;
  • наличие надписей;
  • комплектация оборудования в соответствии с перечнем, указанным в техническом паспорте.

После этого мастер приступает к опробованию и проверки работоспособности аппарата.

Опробование

На этом этапе специалист определяет электрическое сопротивление изоляции и герметичность газовой системы. Для этого используются такие инструменты:

  • мегаомметр постоянного тока;
  • запорный вентиль;
  • баллон с техническим газом;
  • манометр;
  • секундомер.

Схема опробования отличается в зависимости от модели сигнализатора. Для многокомпонентных устройств оценка работоспособности выполняется в следующей последовательности:

  • подготовка аппарата к работе;
  • коррекция нуля при помощи нажатия соответствующих кнопок;
  • выбор режима индикации;
  • подача компонентов поверочной газовой смеси и считывание показаний через 1 минуту после начала теста;
  • анализ погрешности каждого канала измерений.

Также выполняется проверка герметичности газового тракта, проверка метрологических характеристик и их соответствия заявленным производителем.
Где проводить поверку газоанализирующего оборудования?

Если вам нужно провести периодичную поверку газоанализатора или сигнализатора, то вы можете доверить свое оборудование работникам компании Дельта-ПРО. Низкие цены на услуги поверки не оставят вас равнодушными.

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