Возможности использования пеллетов для отопления

Для отопления часто используются пеллеты, которые оказываются достойной заменой традиционных видов топлива. Изначально они были востребованными за границей, но теперь об их покупке можно позаботиться даже в России. Нужно отметить, что топливо оказывается экологически чистым, вследствие чего оно идеально подойдет даже для частных мини-котелен, а не только для промышленных объектов.

Пеллеты невозможно сравнить только с газом, который часто используется в отоплении жилищ. Однако можно отметить, что при использовании пеллетов гарантируется экономия, хотя они стоят от 7 тысяч рублей за тонну и выше. На самом деле такое топливо оказывается более выгодным, по сравнению с другими разновидностями топлива. В специализированной организации продукцию можно купить оптом и в розницу, причем они всегда оказываются очень выгодными.

В настоящее время пеллеты для отопления создаются из различных материалов:

1. Пеллеты, создаваемые из опилок. Они формируются в виде гранул.

2. Пеллеты из стружки, которая отличается укрупненными размерами.

3. Древесные пеллеты, создаваемые из натуральной древесины или ее отходов. При этом исключается применение химических средств.

4. Белые пеллеты создаются из опилок хвойных деревьев.

Нужно отметить, что все пеллеты отличаются цилиндрической формой, длиной до 70 миллиметров и диаметром до 10 миллиметров. При этом их уровень влажности составляет около 10 процентов, вследствие чего они могут успешно использоваться для пиролизных котлов. Отдача тепла оказывается больше в полтора раза, причем отходы при сжигании составляют всего лишь 1 процент от общей массы.

Пеллеты являются новинкой, но они становятся все более востребованными. Многие россияне уже смогли по достоинству оценить характеристики предлагаемых материалов, идеально подходящих для обогрева имеющихся помещений.