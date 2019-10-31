СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 31.10.2019

Возможности использования пеллетов для отопления

Для отопления часто используются пеллеты, которые оказываются достойной заменой традиционных видов топлива. Изначально они были востребованными за границей, но теперь об их покупке можно позаботиться даже в России. Нужно отметить, что топливо оказывается экологически чистым, вследствие чего оно идеально подойдет даже для частных мини-котелен, а не только для промышленных объектов.

Пеллеты невозможно сравнить только с газом, который часто используется в отоплении жилищ. Однако можно отметить, что при использовании пеллетов гарантируется экономия, хотя они стоят от 7 тысяч рублей за тонну и выше. На самом деле такое топливо оказывается более выгодным, по сравнению с другими разновидностями топлива. В специализированной организации продукцию можно купить оптом и в розницу, причем они всегда оказываются очень выгодными.

В настоящее время пеллеты для отопления создаются из различных материалов:

1.      Пеллеты, создаваемые из опилок. Они формируются в виде гранул.

2.      Пеллеты из стружки, которая отличается укрупненными размерами.

3.      Древесные пеллеты, создаваемые из натуральной древесины или ее отходов. При этом исключается применение химических средств.

4.      Белые пеллеты создаются из опилок хвойных деревьев.

Нужно отметить, что все пеллеты отличаются цилиндрической формой, длиной до 70 миллиметров и диаметром до 10 миллиметров. При этом их уровень влажности составляет около 10 процентов, вследствие чего они могут успешно использоваться для пиролизных котлов. Отдача тепла оказывается больше в полтора раза, причем отходы при сжигании составляют всего лишь 1 процент от общей массы.

Пеллеты являются новинкой, но они становятся все более востребованными. Многие россияне уже смогли по достоинству оценить характеристики предлагаемых материалов, идеально подходящих для обогрева имеющихся помещений.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЧП в Новокузнецке: взрывной волной разнесло квартиру в 9-этажке
Online "Кузбасс 24"
Занятие для души: 40 сортов картофеля на одном участке!
Прошли, познакомились, изучили: кузбасские школьники проложили туристический маршрут по реке Кия
«Кузбасс – за жизнь»: второй региональный фестиваль объединил людей, неравнодушных к семейным ценностям

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Найти и обезвредить: в Анжеро-Судженске прошли учения подразделений ГУФСИН

30-10-2019

Найти и обезвредить: в Анжеро-Судженске прошли учения подразделений ГУФСИН
Вода пришла, когда не ждали: осенний паводок подбирается к Новокузнецку

30-10-2019

Вода пришла, когда не ждали: осенний паводок подбирается к Новокузнецку
Актуальные вопросы на повестке дня: в Кемерове прошла 18-я сессия Совета народных депутатов

30-10-2019

Актуальные вопросы на повестке дня: в Кемерове прошла 18-я сессия Совета народных депутатов
В областной столице 133 семьи получили новые квартиры

30-10-2019

В областной столице 133 семьи получили новые квартиры
Мастер-класс от хореографа из Италии: в Кемерове состоялся международный фестиваль «Неделя танца»

29-10-2019

Мастер-класс от хореографа из Италии: в Кемерове состоялся международный фестиваль «Неделя танца»
Это обсуждают: непогода в Кузбассе, помощь «тяжелому пациенту», землетрясение в регионе и прогноз погоды на неделю

29-10-2019

Это обсуждают: непогода в Кузбассе, помощь «тяжелому пациенту», землетрясение в регионе и прогноз погоды на неделю