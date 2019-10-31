Информативный метод диагностики внутриутробной патологии – допплер УЗИ при беременности

С помощью допплер УЗИ при беременности выявляются нарушения развития плода и определяется степень его выраженности. Другими словами благодаря такому информативному методу диагностики можно гарантировано улучшить дальнейший прогноз. Проводится допплерография на УЗИ аппарате, но при этом используется другой датчик. Он отличается сильным ультразвуковым излучением. Это значит, что появляется возможность более точно исследовать систему «мать-плацента-плод».

Сегодня обязательно допплер УЗИ при беременности проводится после 30 недель. Но при наличии явных признаков патологии, исследование проводится раньше. Его целью является исследование системы кровоснабжения плода.

Допплерография не имеет противопоказаний, так как исследование не может оказывать негативное влияние на состояние матери и ребенка. Но при этом допплер УЗИ при беременности не рекомендуется проводить при плохом самочувствии женщины. Нежелательной оказывается процедура при наличии кожных заболеваний, которые локализованы в области живота.

В обязательном и срочном порядке допплерография проводится, если возникает подозрение об угрозе прерывания беременности или начале преждевременных родов. С помощью исследования определяется наличие внутриутробной инфекции, и обнаруживаются задержки развития плода. Кроме того подтверждаются врожденные пороки развития органов или систем, а также несовместимость плода по резусу или группе крови с матерью.

Допплерография во время беременности не требует никакой подготовки. Режим питания может быть любым. Не имеет значение для исследования и наполненность мочевого пузыря. Не исказит результатов также физическая и эмоциональная нагрузка.