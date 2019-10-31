Курорты Витязево

Витязево – курортная зона в окрестностях Анапы.

Севернее Анапы расположено село Витязево. Отели Витязево расположены на побережье Черного моря. Здесь имеется хорошо оборудованный пляж, протяженность которого составляет 200 м. Курорт расположен в удобном месте. Из него можно отправиться на экскурсию во много мест, в том числе в Сочи и Геленжик.

Особенности курорта

Курортная зона Витязево расположена в субтропиках. Это объясняет преобладающую в летний период жаркую и сухую погоду. Но поскольку от побережья тянется степь, то местность постоянно продувается прохладным ветром. В летний сезон средняя температура 25ºС

Зимой в Витязево прохладно и сухо. Средние температурные показатели в холодное время года приблизительно 5ºС. При этом море у побережья начинает прогреваться очень быстро. В летнее время температура воды практически всегда удерживается на отметке 25ºС.

В летние месяцы осадков выпадает много. Но для отдыхающих они остаются часто незамеченными. Это связано с тем, что ливни, хотя и мощные, но непродолжительные. Тем более, что обычно дожди идут по ночам. Благодаря повышенной влажности даже знойные дни переносятся на отдыхе здесь легко.

В Витязево очень чистое море. Пляж — песчано-ракушечный с пологим входом. Он в летний сезон поддерживается коммунальными службами в идеальной чистоте. Но иногда течением к побережью приносит водоросли, что в определенной степени снижает комфортность купания.

Эта курортная экологически чистая зона имеет источники лечебных сероводородных грязей. С их помощью можно лечить различные кожные заболевания. То есть полноценный морской отдых можно сочетать с лечением.

Инфраструктура Витязево отличается направленностью на семейный отдых. Здесь много различных детских аттракционов. Они расположены не только на пляже, но и на набережной, а также в приотельных двориках. В курортной зоне в многочисленных кафе и ресторанах меню составляется с учетом вкусовых предпочтений детей. В Витязево функционирует парк развлечений и имеется аквапарк.

Примечательно, что большинство жителей в Витязево по национальности – греки. Это объясняет особенности архитектуры. Здесь часто встречаются декоративные элементы в греческом стиле. Особенно поражает туристов набережная со статуями, колоннами и портиками. Она утопает в зелени и здесь очень хорошо прогуливаться по вечерам. На набережной жизнь бурлит в курортный сезон круглые сутки.