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Новости партнеров 31.10.2019

Как организовать промо акцию

Промо-акции – доступный способ решения маркетинговых задач.

Благодаря промо-акции удается простым способом в кратчайшее время донести до потребителей информацию о новом товаре либо услуге. Организация такого мероприятия – серьезная задача. Именно поэтому доверить ее лучше специализированным агентствам. Профессионалы составят грамотный план и учтут все нюансы. Заказать проведение мероприятия можно здесь time-promo.ru.

Существуют различные виды промо-акций. В частности, для продуктовых товаров востребованной является дегустация, как действенный способ рекламирования продукции. Обычно ее применяют для того, чтобы привлечь внимание покупателей к новым видам продуктов или в случае расширения линейки уже имеющихся.

Также эффективной является промо акция под названием сэмплинг. Она предусматривает распространение пробных образцов продукции. Для информирования покупателей широко применяется способ, предусматривающий распространение рекламных буклетов – лифлетинг.

Сегодня востребованными являются промо-акции в виде консультаций. В ходе их до потенциальных покупателей понятным способом  доносится информация о конкретных продуктах и акцентируется внимание на их важных характеристиках и преимуществах. Этот вид рекламирования больше всего подходит для продвижения высокотехнологичных товаров

Как вариант дорогостоящей промо акции является флэш-моб  местах с большой проходимостью, к примеру, в залах торговых центров. В этом случае предполагается участие предварительно обученных промоутеров в оригинальной униформе. Благодаря такому мероприятию практически всегда удается привлечь внимание новых клиентов и покупателей. В этом случае работает принцип «здесь и сейчас». То есть целью промо-акции является склонить потребителя к покупке конкретного товара, не откладывая на потом.

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