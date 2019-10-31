Имплантация зубов – гарантия восстановления красивой улыбки.

Сегодня имплантация зубов – востребованная стоматологическая операция. Эта методика позволяет полностью решить проблему отсутствия одного, нескольких или даже всех зубов. Другими словами в любом случае с ее помощью можно гарантировать восстановление улыбки.

Но важным является не только эстетический фактор, но то, что благодаря имплантации создается имитация зуба. Искусственный корень укрепляет костную ткань. Как результат, нормализуется нагрузка на челюсть. Кроме того важным оказывается и психологический фактор. Человек, у которого испорчены зубы, всегда комплексует. Поэтому после имплантации он будет чувствовать себя уверенно, ведь проблема зубного ряда решается один раз и на всю жизнь.

Имплантация – сложная хирургическая процедура. Она имеет ряд противопоказаний. В частности, имплантацию не проводят, если у человека имеются хронические заболевания, ухудшающие заживление ран и приживление имплантата. Не проводят восстановление зубного ряда беременным женщинам в силу большого стресса для организма. Противопоказана хирургическая процедура детям до 18 лет. Устанавливают имплантаты только после полной санации полости рта. Мероприятия предусматривают лечение кариеса и воспаления десен.

Имплантаты наиболее часто изготавливаются из титана или его сплавов. Но если у человека имеется аллергия на этот металл, то его заменяют диоксидом циркония. Имплантат – это одна из частей искусственного зуба. Он представляет собой штифт, вживляется в челюсть. Именно он заменяет корень зуба. На имплантат крепится переходник из керамики или металла. Этот элемент называется абатмент. Он является опорой для верхней части искусственного зуба. Верхняя часть – это колпачок, который имитирует настоящий зуб.