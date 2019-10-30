Доски для пола из ангарской сосны

Половые доски из ангарской сосны отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками.

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Ангарская сосна растет в суровых климатических зонах. Этим объясняется повышенная прочность и долговечность материала. В процессе длительной эксплуатации полы не подвержены деформации. Они устойчивы к процессам гниения. В полах не размножаются вредоносные микроорганизмы даже при установке их в помещениях с повышенной влажностью.

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