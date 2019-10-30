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Новости партнеров 30.10.2019

Доски для пола из ангарской сосны

Половые доски из ангарской сосны отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками.

На сайте https://ангаралес.рф/ в широком ассортименте представлены половые доски из различных видов древесины.

Большим спросом пользуется ангарская сосна новосибирск. Считается, что данный материал отличается оптимальным соотношением цена-качество. Такие доски отличаются привлекательный цвет и ярким текстурным рисунком.

В процессе эксплуатации он не выцветает, а приобретает красноватый оттенок, что придает полу оригинальность. Такая доска пола новосибирск цена отличается повышенной гладкостью. Это гарантирует простоту ухода и повышает практичность использования.

Ангарская сосна растет в суровых климатических зонах.  Этим объясняется повышенная прочность и долговечность материала. В процессе длительной эксплуатации полы не подвержены деформации. Они устойчивы к процессам гниения. В полах не размножаются вредоносные микроорганизмы даже при установке их в помещениях с повышенной влажностью.

Доски из ангарской сосны экологически чистые.  Поэтому полы можно обустраивать в помещениях любого назначения, в том числе в детских комнатах. Процесс укладки половых досок очень простой. Созданная поверхность легко поддаются циклевке. Ее можно обрабатывать тонировочными материалами. Но для того, чтобы исключить возникновение неправильных теней и нестыковок, рекомендуется монтировать отдельные элементы по направлению света, то есть от окна к противоположной стене.

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