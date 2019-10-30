Станок токарно-винторезный ГС526У – предназначен для выполнения различных токарных работ.

На предприятиях многих отраслей промышленности востребован токарно винторезный станок гс526у. Помимо огромного разнообразия токарных операций с его помощью производится нарезание резьбы.

В оборудовании имеется фартука, оснащенный встроенным двигателем ускоренного перемещения и коробкой подач. Это позволяет нарезать резьбу 11 и 19 ниток на дюйм. При этом не требуется выполнять замену сменных шестерен в коробке передач.

Для повышения комфортности работы станок оснащен светильником местного освещения. Если доукомплектовать станок сверлильно-фрезерными устройствами, то появиться возможность выполнения сверлильных и фрезерных работ.

Данный вид оборудования гарантирует высокую степень безопасности при эксплуатации. Рабочая зона ограждается специальным защитным экраном. В станке предусмотрено наличие всех необходимых предохранительных и блокирующих устройств. Конструкция оборудования выверена до мелочей. Благодаря массивной литой станине обеспечивается надежная устойчивость станка. Станки могут поставляться в различной комплектации, что повышает функциональность оборудования.