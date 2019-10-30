Бизнес — образованию: механизмы ГЧП для строительства школ обсудили на выставке Build School — 2019

Один из примеров такого сотрудничества — крупный образовательный центр, который Группа компаний «Просвещение» создает по концессионной модели в Нижегородской области.



Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация дошкольных и школьных зданий, а также игровых площадок и детских спортивных сооружений — эти темы стали главными на третьей международной выставке Build School — 2019, которая прошла 21–23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне.



Дискуссию, которая открыла деловую программу выставки, посвятили государственно-частному партнерству в развитии образовательной инфраструктуры. Национальный проект «Образование» предусматривает строительство и введение в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций.

Подобный проект при участии Министерства имущественных и земельных отношений и Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области реализует Группа компаний «Просвещение». Это крупный образовательный центр, уникальность которого — в концепции двух ступеней. Первая объединит начальную школу 5–7-е классы, вторая — 8–11-е классы. Основной фокус второй ступени — предпрофессиональная подготовка и ранняя профориентация. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным для школьников.



«Мы сформулировали концепцию школы полного дня, где дети находятся с утра до вечера. «Просвещение» не просто стало инвестором проекта, но и будет оказывать услуги дополнительного образования. Так образовательная организация станет социально-культурным центром. Подобная концепция особенно важна для поселков, сел, где школа часто является одновременно и спортивным центром, и домом культуры», — рассказал вице-президент «Просвещения» Алексей Шаповалов.

Комплекс будет создан по концессионной модели. «Такая модель защищает регион: соглашение ставит перед инвестором задачу технической эксплуатации здания. Инвестор напрямую заинтересован в том, чтобы создать качественный объект с хорошей инфраструктурой, потому что впоследствии эксплуатация ляжет на его плечи», — подчеркнул Алексей Шаповалов.



Подобные модели сотрудничества важны и для государства. Механизмы партнерства позволяют не только создать качественную образовательную среду, но и распределить нагрузку в бюджете того или иного региона. Ирина Кузнецова, директор по исследованиям в области строительства и ЖКХ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» добавила: «Для государства ГЧП — это в первую очередь удобный механизм привлечения инвестиций».



Выставка Build School — 2019 объединила ведущие компании, которые работают в области проектирования, строительства, реконструкции, модернизации и эксплуатации дошкольных и школьных зданий. Здесь представили архитектурные и дизайнерские проекты, а также строительные и отделочные материалы, инженерное, спортивное и музыкальное оборудование, мебель, системы сигнализации и связи.



В деловой программе Build School — 2019 мероприятия, посвященные образовательным кластерам, комплексному развитию территорий, современным тенденциям в дизайне и обустройстве рекреационных зон, комплексным решениям для школ-новостроек, пространству как инструменту образования и другим вопросам. 23 октября на выставке наградили лауреатов конкурса Build School Project, цель которого — обеспечить воплощение в жизнь лучших архитектурных проектов дошкольных и школьных зданий.

