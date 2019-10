На форуме «Открытые инновации» обсудили потенциал педагогов

Какие меры нужно предпринять, чтобы система образования стала более инновационной, обсудили участники панельной дискуссии «Новые люди в образовании: be innovative, be digital, be committed», состоявшейся 21 октября на VIII Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации».

Как отметил научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, систему образования традиционно считают консервативной, но обойтись без инноваций она не может. Инновации появляются и по инициативе рядовых работников, и по указанию сверху.

По мнению вице-президента Группы компаний «Просвещение» Алексея Шаповалова, при создании инновационных продуктов для системы образования необходимо использовать потенциал самих педагогов – их мнения, опыт и компетенции. Лучшие педагоги проявляют себя на профессиональных конкурсах, один из которых — «Новый учитель новой информатики», поддержанный «Просвещением».



При этом, считает Алексей Шаповалов, не стоит отказываться от традиций российского образования: например, наша математическая школа – признанный мировой лидер. Но для инновационного развития современной школе уже недостаточно учебников, поэтому «Просвещение» как образовательный интегратор занимается строительством и комплексным оснащением школ, повышением квалификации учителей. «Мы стараемся использовать свой предыдущий опыт для реализации новых проектов», — подчеркнул Алексей Шаповалов.



Вице-президент «Просвещения» также рассказал об инновационном подходе к строительству школ: еще на этапе проектирования нужно понимать, какие образовательные результаты школа должна обеспечить, и учитывать это в дальнейшей работе.



О важности повышения квалификации преподавателей для внедрения инноваций рассказал директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Минобрнауки России Антоний Швиндт. По его мнению, технология не может полностью заменить педагога, она лишь помогает ему в работе. Педагогу важно успевать за развитием технологий.



По мнению президента Рыбаков Фонда Екатерины Рыбаковой, инновационная активность педагогов ограничена тем, что в школе цена ошибки высока, а инновация – это всегда риск. Поэтому нужно создавать сообщества педагогов, в которых они проводят эксперименты с правом на ошибку, оценивают эффективность инноваций, поддерживают и вдохновляют друг друга.