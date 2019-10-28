Группа компаний «Просвещение» налаживает экспорт российского образования

Учебники по математике группы компаний «Просвещение» были признаны лучшими в своей номинации на недавно прошедшей Первой Ташкентской международной книжной выставке-ярмарке.



Как отмечают эксперты, переведенные на узбекский, кыргызский и таджикский языки пособия авторского коллектива во главе с Марией Моро – только один из многочисленных ярких брендов российского образования, которые, по прогнозам, в будущем станут все активнее завоевывать популярность за рубежом.

Инструмент культурного взаимодействия

По словам президента ГК «Просвещение» Михаила Кожевникова, сегодня, в условиях глобализации, система образования обеспечивает разноплановую трансляцию культурных достижений.



«С одной стороны, речь идет о передаче национальной культуры от поколения к поколению, что способствует сохранению духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа, — говорит Михаил Кожевников. – Но также образование воспитывает человека, открытого для взаимодействия с другими культурами, гармонизируя его взгляды и содействуя формированию толерантного взгляда на мир, готовности к сотрудничеству и способности использовать продуктивный опыт».



По сути, современная школа является одновременно очагом национальной культуры и средой цивилизованного диалога культур. Последний фактор, отмечают в «Просвещении», особенно важен во взаимоотношениях России и стран СНГ.

«Для России сотрудничество с СНГ – это приоритетное направление внешней культурной политики, тем более что общего у нас гораздо больше, чем различий», — напомнил Кожевников.



В частности, объединяющим элементом является культивируемая с детства любовь к чтению. Немаловажным фактором является и общая историческая память. Не случайно решением Совета глав государств СНГ 2019 год объявлен Годом книги, а 2020-й станет Годом Победы в Великой Отечественной войне.

Приоритет национальной важности

Для группы компаний «Просвещение» как для национального образовательного интегратора взаимодействие с государствами-членами СНГ, по словам Михаила Кожевникова, тоже является несомненным приоритетом в вопросе экспорта лучших разработок за рубеж.



Учебники издательства использовались на территории бывших союзных республик еще с 30-х годов прошлого века. И сегодня подготовка учебников и учебно-методических пособий, в том числе и цифровых, является одним из основных направлений сотрудничества компании со странами СНГ.

По мнению Кожевникова, еще одним важнейшим направлением совместной деятельности является повышение квалификации педагогов и управленческого звена системы образования. Кроме того, «Просвещение» активно занимается созданием площадок, в том числе виртуальных, предназначенных для консультаций ведущих специалистов, общения учителей и обмена опытом на постсоветском пространстве.



Большую поддержку оказывает российский образовательный интегратор зарубежным школам и в вопросе поставок оборудования для классов предпрофильного образования. Еще одно направление деятельности компании – реализация проектов, способствующих повышению интереса к русскому языку. Стоит отметить и тот факт, что группа проводит различные конкурсы для детей и молодежи, способствующие укреплению дружбы и взаимопонимания.

Российское качество по международным меркам

«Важное направление нашей совместной работы – обеспечение качества контента», — отметил Михаил Кожевников.



Поэтому, по его словам, компания сохраняет традиционно высокое для российских учебных материалов качество, но адаптирует их под особенности национальных образовательных программ. Так, например, в задачах по математике для узбекских школьников вместо «рублей» используются «сумы». Иллюстративная часть учебных пособий также содержит картинки, характерные для определенной страны.

Особая забота компании – контроль качества самих изданий, поскольку безопасными в использовании можно признать только оригинальные материалы, а не подделки. Кожевников напомнил, что недавно в Кыргызстане была изъята партия контрафактных учебников, выпущенных под маркой «Просвещения».

Компания, подчеркнул президент ГК «Просвещение», постоянно «оказывает содействие правоохранительным органам на местах в борьбе с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности» и выступает за цивилизованную торговлю учебной литературой.



Только такой подход может способствовать решению общей задачи — передаче современных знаний и формированию у выпускников школ навыков XXI века. В этом смысле российская система образования развивается полностью в русле мировых тенденций, все больше открываясь миру и становясь участником глобальной конкуренции.



«Образование давно является визитной карточкой России», — подчеркнул Михаил Кожевников.



И сегодня по ряду показателей качества мы опережаем многие страны, что дает все основания прогнозировать рост доли российских образовательных продуктов и услуг на мировой арене.