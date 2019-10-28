Краеведение на английском. Новые методы по изучению родного края

Важной частью современного образования является региональный компонент, направленный на изучение особенностей своего региона, традиций своего народа, культурного и литературного наследия родного края. Такой подход к организации процесса обучения способствует воспитанию любви не только к России, но и к своей малой родине.



Одно из наиболее интересных направлений — изучение истории родного края на иностранном языке. Таким образом дети смогут не только узнать лучше историю и культуру своего региона, но и усовершенствовать знания иностранного языка.

Яркий пример тому — проект Kaluga Files, реализуемый Группой Компаний «Просвещение» совместно с Министерством образования и науки Калужской области и направленный на повышение качества обучения английскому языку в регионе.

Учебные пособия Kaluga Files построены на самом современном материале о культуре и науке Калужской области, включают в себя материалы о важных этапах истории региона, выдающихся личностях. Авторами пособий выступили лучшие учителя английского языка региона, а консультантами — носители языка с большим опытом работы в сфере преподавания английского в качестве иностранного.

В 2018 году вышло в свет пособие серии Kaluga Files для 2-4 классов, после чего началось его активное использование в калужских школах.



17 октября 2019 года в Калужском государственном институте развития образования состоялся семинар на тему «Изучение английского языка в интеграции с краеведением: формирование культурной идентичности и национального самосознания». В рамках мероприятия руководитель Центра лингвистического образования ГК «Просвещение» Максим Семичев представил продолжение серии Kaluga Files — учебное пособие для 5-9 классов.



«Отличительной особенностью нового пособия является наличие аутентичного материала о России и Калужской области, а также заданий, которые соответствуют требованиям международных экзаменов и постепенно готовят школьников к Государственной итоговой аттестации в 9 классе», — отметил Максим Семичев.