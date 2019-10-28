Потеря стоимости при срочном выкупе квартиры

Процедура срочного выкупа предоставляется крупными риэлторскими организациями. Среди преимуществ данной услуги выделяют выкуп недвижимости в максимально короткие сроки. Недостатком является значительная потеря стоимости квартиры. Как правило, в пользу этой услуги выбор делают только те люди, которым срочно нужны деньги.

Насколько сильна потеря стоимости недвижимости

Цена квартиры подает в зависимости от срочности выкупа. Некоторые агентства недвижимости предоставляют услугу, в ходе которой покупка осуществляется в течение 3-5 дней. В таком случае потеря стоимости может составлять до 20% от средней цены. Чем срочнее выкуп, тем ниже цена покупки. При очень маленьких сроках агентство выступает не посредником, а покупателем недвижимости. Именно поэтому риэлторы по максимуму сбивают стоимость.

В некоторых случаях под срочным выкупом может подразумеваться покупка в течение 2-3 недель. В таком случае потеря в цене гораздо менее выражена. При относительно срочной продаже агентство может быстро найти покупателя. Таким образом оно выступит лишь посредником и потеря в цене будет менее значительной.

Как быстро продать квартиру с минимальной потерей в цене

Разные риэлторские компании предоставляют эту услугу на разных условиях. При срочной продаже человек должен обращаться сразу в несколько организаций и внимательно изучать отзывы о каждой из них. Требуется придерживаться следующих правил:

обращаться только в крупные компании с хорошей репутацией;

изучать условия выкупа на сайте или лично встречаться с риэлтором;

при наличии времени делать выбор в пользу более долгого выкупа.

Если продажу нужно завершить в течение 14-18 дней, то об этом нужно сообщать риэлтору, чтобы цена квартиры снижалась менее значительно. Если квартиру нужно реализовать в течение 5 дней, требуется готовиться к значительному понижению ее стоимости.

При продаже квартиры или другой недвижимости в Москве и Московской области можно обращаться в компании «Ассистент Недвижимость». Здесь предоставляется услуга срочного выкупа на достаточно выгодных условиях. Также можно выбрать ряд других услуг с оптимальными параметрами продажи. В агентстве могут помочь как с отдельными процедурами реализации жилья, так и полностью взять на себя обязанности по продаже. При заключении договора выкуп недвижимого имущества выполняется в срок до 10 дней.

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