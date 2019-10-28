Немецкие кальяны AMY — лучшие дымные девайсы нового поколения

Если говорить о кальянах европейского производства, то они сочетают в себе только лучшие характеристики: отменная тяга, качественные материалы выполнения, современный дизайн, технологичность и функциональность. Педантичные немцы уделяют особое внимание созданию надежной кальяноконструкции, продумывая в дымном агрегате каждую деталь.

Компания-производитель применяет инновационные технологии, благодаря которым вы можете наслаждаться ароматным табаком, прикладывая минимум усилий для подготовки устройства к дымному сеансу. Учитывая эти факты, приспособления бренда AMY прекрасно подойдут и для индивидуального использования в уютной домашней обстановке, и для курения в общественных заведениях.

Преимущества кальянов AMY

Существует множество причин, опираясь на которые, опытные кальянщики рекомендуют выбирать именно немецкий бренд. Итак, достоинства дымных агрегатов Эми:

Прочная и массивная шахта, выполненная из качественного металла, обеспечивает превосходное охлаждение дыма. Материал не подвергается коррозионным воздействиям и пройдет длительный срок службы.

Устойчивая колба из боросиликатного стекла хорошо выдерживает высокие температуры. Этот элемент не впитывает запахи, легко моется, является опорой для всей кальяноконструкции. За счет массивности колбы, перевернуть кальян при неосторожном обращении довольно сложно.

Глиняная чаша равномерно прогревается по всей поверхности, поэтому табак не прикипает к стенкам аксессуара и не горчит.

Силиконовый шланг хорошо гнется, не сковывает движения, не впитывает запахи.

Широкие порты и трубки предусмотрены для того, чтобы вы могли насладиться отличной тягой без преград.

Прогрессивная вентиляционная система предназначена для легкого продувания дымного девайса.

Современный дизайн, выполненный в стиле хай-тек. Такие экземпляры гармонично впишутся в любой интерьер.

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Инструкция по сборке кальянов Эми

Если вы новичок в дымном деле и не знаете, как собрать кальян amy 4 stars, тогда необходимо следовать рекомендациям опытных адептов. Для сборки курительного агрегата вам понадобятся следующие детали:

шахта;

колба;

система мультикамер и уплотнитель к ней;

трубка из нержавейки, которая погружается в колбу с водой;

пластинка под блюдце;

блюдце;

коннектор под чашу;

чаша;

шланг и мундштук.

Итак, поэтапная сборка кальяна: