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Разновидности типов волос и уход за ними

Разновидности типов волос и уход за ними

Здоровые волосы — это залог красоты и хорошего внешнего вида. Из-за плохой экологии, стресса, неправильного питания, очень часто страдает именно эта часть. По этой причине, важно обеспечить волосам не только внутреннее, но и внешнее питание. Несмываемый уход для волос из Японии. Несмываемый уход для волос из Японии</a> — это именно то питание для волос, которое им так необходимо.

Типы волос и уход за ними

Волосы — это не просто украшение, а одна из основных частей образа, которая подчеркивает не только внешнюю красоту, но и внутреннюю уверенность. Чтобы обеспечить своим волосам полноценный уход, очень важно определить их тип. Всего выделяют четыре основные разновидности:

  • Нормальный. Это самый оптимальный вариант, ведь кожа головы выделяет достаточное количество сала, а прическа после мытья сохраняет свою эластичность и привлекательность. Уход за таким типом достаточно простой и не требует особых затрат.
  • Жирный. В этом типе кожа головы вырабатывает больше сала чем нужно, тем самым волосы имеют жирный блеск. Чтобы улучшить состояние волос, желательно отказаться от жирной еды, чтобы нормализовать повышенное салоотделение. Очень важно для данного типа подобрать правильную уходовую косметику, которая сможет держать свежесть волос продолжительное время.
  • Сухой. Такой тип волос очень плохо реагирует на различные виды термической обработки. По этой причине, желательно исключить химическую завивку, укладку и окрашивание.
  • Смешанный. Обычно такой тип присутствует на длинных волосах, когда корни жирные, а кончики сухие. Для ухода стоит использовать специальные комбинированные средства.

После того, как с типом волос определились, можно подбирать специальные средства. Желательно выбирать шампуни, маски и бальзамы согласно своему типу волос. В противном случае, неправильно подобранный уход может только навредить.

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