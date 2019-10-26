Magic Cars — сеть современных автосалонов

Владельцы автомобилей часто сталкивались с проблемой, когда их машина теряла свой внешний вид и выглядела достаточно серо. Для решения этой проблемы, водители обращаются в автосалоны для покраски своего транспорта. Представленную услугу можно заказать на сайте http://magic-cars.pro/.
Особенности компании
Magic Cars — это целая сеть автосервисов, специализирующихся на малярно-кузовных работах. Расположены автосервисы в городе Санкт-Петербург в Красносельском, Кировском и Московском районах.
Основное их направление — покраска транспортных средств и кузовной ремонт. Кроме того, в качестве дополнительных услуг компания предлагает антикоррозийную обработку кузова, диагностику и ремонт ходовой части, а также полировку керамических конструкций.
В представленных автосервисах установлено современное и дорогостоящее оборудование, позволяющее выполнять все работы по ремонту и покраске быстро и качественно. Кроме того, опытные сотрудники проведут все работы на высоком уровне.
Если говорить о ремонтных работах, то для починки аппаратуры и узлов используется только оригинальные и совместимые запасные запчасти. Таким образом владельцу не придется ждать, когда требуемая деталь будет на складе.
Вместе с тем, автосалоны выполняют и декоративные работы. К ним относят:
- Перешивка салона.
- Нанесения защитных покрытий.
- Частичная или полная покраска.
Никогда не знаешь, когда может потребоваться ремонт автомобиля. Представленная компания зарекомендовала себя с лучшей стороны, поэтому, обращаясь именно сюда, клиент получит следующие преимущества:
- Квалифицированную помощь на всех этапах ремонтных работ.
- Профессиональная диагностика на современном оборудовании.
- Выполнение работ в строго оговоренные сроки.