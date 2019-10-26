СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Новости партнеров 26.10.2019

Magic Cars — сеть современных автосалонов

Владельцы автомобилей часто сталкивались с проблемой, когда их машина теряла свой внешний вид и выглядела достаточно серо. Для решения этой проблемы, водители обращаются в автосалоны для покраски своего транспорта. Представленную услугу можно заказать на сайте http://magic-cars.pro/.

Особенности компании

Magic Cars — это целая сеть автосервисов, специализирующихся на малярно-кузовных работах. Расположены автосервисы в городе Санкт-Петербург в Красносельском, Кировском и Московском районах.

Основное их направление — покраска транспортных средств и кузовной ремонт. Кроме того, в качестве дополнительных услуг компания предлагает антикоррозийную обработку кузова, диагностику и ремонт ходовой части, а также полировку керамических конструкций.

В представленных автосервисах установлено современное и дорогостоящее оборудование, позволяющее выполнять все работы по ремонту и покраске быстро и качественно. Кроме того, опытные сотрудники проведут все работы на высоком уровне.

Если говорить о ремонтных работах, то для починки аппаратуры и узлов используется только оригинальные и совместимые запасные запчасти. Таким образом владельцу не придется ждать, когда требуемая деталь будет на складе.

Вместе с тем, автосалоны выполняют и декоративные работы. К ним относят:

  • Перешивка салона.
  • Нанесения защитных покрытий.
  • Частичная или полная покраска.

Никогда не знаешь, когда может потребоваться ремонт автомобиля. Представленная компания зарекомендовала себя с лучшей стороны, поэтому, обращаясь именно сюда, клиент получит следующие преимущества:

  • Квалифицированную помощь на всех этапах ремонтных работ.
  • Профессиональная диагностика на современном оборудовании.
  • Выполнение работ в строго оговоренные сроки.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«Своя кухня»: губернатор с супругой стали первыми героями новой программы
К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир "Шахтёрская слава"
25 октября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса
Online "Кузбасс 24"
Сергей Цивилев: мы делаем первые, но уверенные шаги для улучшения жизни в малых территориях

ДРУГИЕ НОВОСТИ

ЧП в Новокузнецке: взрывной волной разнесло квартиру в 9-этажке

26-10-2019

ЧП в Новокузнецке: взрывной волной разнесло квартиру в 9-этажке
Кузбасс доисторический: лекция, посвящённая палеонтологическим раскопкам на территории региона, прошла в краеведческом музее

25-10-2019

Кузбасс доисторический: лекция, посвящённая палеонтологическим раскопкам на территории региона, прошла в краеведческом музее
Это обсуждают: в областном центре пройдет Географический диктант и ДТП на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий

25-10-2019

Это обсуждают: в областном центре пройдет Географический диктант и ДТП на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий
Развивая предпринимательство: клуб малого бизнеса появился в Новокузнецке

25-10-2019

Развивая предпринимательство: клуб малого бизнеса появился в Новокузнецке
Борьба за здоровый регион: в Новокузнецке откроется кафедра онкологии и продолжается модернизация онкодиспансера

25-10-2019

Борьба за здоровый регион: в Новокузнецке откроется кафедра онкологии и продолжается модернизация онкодиспансера
Сделать жизнь комфортнее: в областном центре состоялся Форум депутатов и общественности Кузбасса

25-10-2019

Сделать жизнь комфортнее: в областном центре состоялся Форум депутатов и общественности Кузбасса