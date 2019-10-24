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Новости партнеров 24.10.2019

Основные новшества, которые начали применяться в дорожном строительстве

Городские дороги и улицы являются неотъемлемой частью городского хозяйства. Они требуют довольно больших затрат, не только на содержание, но и на дальнейшее развитие. Для решения многих задач в дорожном строительстве используется резиновый профиль. Без него довольно сложно представить себе укладку рельс, или реставрацию профильных полотен.

            Почти 50% дорог в России не соответствуют установленным правилам и нормативам транспортной отрасли.

            Укладка жд пути происходит следующим образом:

-на основной балластный слой накладывается шпалы на определенном расстоянии;

-после чего происходит укладка рельс, которые могут скрепляться болтами или гайками, а также другими наиболее удобными способами;

-далее происходит их крепление к шпалам;

-свободное пространство засыпается гравием или щебнем.

            В последнее время, огромной  популярностью стал пользоваться бесстыковой способ укладки рельсов. По сути это линия, которая имеет длинные сварные плети. При монтаже подобным способом удается значительно уменьшить количество переходов. А ведь именно места стыков являются наиболее уязвимой частью путей.

            Основные преимущества бесстыкового пути:

-снижается динамическое воздействие на полотно;

-снижается уровень износа, благодаря противостоянию нагрузок;

-возрастает скорость поезда;

-упрощается содержание транспортной системы.

            Еще хотелось бы добавить о новой технологии, которая называется бесшумный трамвай. Достигается она путем прокладывания специального резинового профиля, который предлагает приобрести завод рти. Благодаря этой технологии, трамваи не издают такого привычного и дикого шума, который раздражал многих пассажиров.

            Как видим, прогресс не стоит на месте. И сегодня, он касается многих сфер, в том числе и дорожного строительства. Огромный вклад в это внесла компания ООО «МосСтройКомплект». Все производство рти происходит под четким контролем, соответствует всем ГОСТАМ. Все продукты изготавливаются из резиновых смесей особого состава.
 

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