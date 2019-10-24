Конвейерные ленты основа работы ленточного конвейера

Во многих отраслях промышленности могут использоваться ленточные конвейеры. Именно благодаря им удается достигнуть непрерывности процессов транспортировки различных грузов. Для работы ленточного конвейера необходима лента транспортерная конвейерная.

Что такое транспортерная лента.

Транспортерная контейнерная лента это основной несущий элемент ленточного транспортера. Изготавливаются такие ленты из различных полимерных материалов. Благодаря ленте можно транспортировать продукцию разного вида, даже сыпучего.

Области применения транспортерной ленты могут быть различны:

— подача различных сыпучих или штучных материалов;

-перемещение заготовок;

-движение сырья;

-перемещение материалов на складах;

-погрузка а также разгрузка разных видов транспорта;

-транспортировка и выдача багажа в аэропортах;

-также перевозка пассажиров в терминалах.

Конечно же в различных сферах использую разные ленты.

Основные виды транспортерных лент.

В зависимости от производства могут различать:

резинотканевые конвейерные ленты, применяются в добывающей промышленности, перерабатывающей, сельском хозяйстве и других видах промышленности. Именно лента транспортерная конвейерная резинотканевая состоит из резинотканевого тягового каркаса. Резиновая прослойка обеспечивает гибкость конвейерной ленты. В качестве основы здесь используется специальная ткань, которая достигает особой прочности благодаря пропиткам;

конвейерные ленты, применяются в добывающей промышленности, перерабатывающей, сельском хозяйстве и других видах промышленности. Именно лента транспортерная конвейерная резинотканевая состоит из резинотканевого тягового каркаса. Резиновая прослойка обеспечивает гибкость конвейерной ленты. В качестве основы здесь используется специальная ткань, которая достигает особой прочности благодаря пропиткам; резинотросовая конвейерная лента обычно применяется в металлургической, горнодобывающей, а также машиностроительной отрасли. Они используются также там, где необходимо максимальное растяжение ленты.

По назначению можно различать:

-общего назначения;

-устойчивые к высоким температурам;

-огнестойкие;

-пищевые;

-маслобензостойкие.

Для того, чтобы избежать возможности возникновения аварийной ситуации, необходимо выбирать ленты с учетом условий эксплуатации, а также вида перемещаемого груза. Какие бы резинотехнические изделия вы не искали, вы сможете приобрести их в компании «Еврохим». Широкий ассортимент товаров высокого качества.