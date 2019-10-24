Особенности выбора пылесоса

Бытовая техника играет далеко не последнюю роль, в нашем ежедневном комфорте. Она давно стала частью любого дома, любого быта. Благодаря появлению бытовой техники наша жизнь стала более комфортной, удобной. Больше времени появляется на любые другие дела. Такие инструменты позволяют экономить наше время и силы. В уборке идеальным помощником является пылесос. Предлагаем вам приобрести пылесосы в Кыргызстане в широком ассортименте по доступным ценам.

Как правильно выбирать пылесос.

Без пылесоса сегодня очень сложно обойтись. Эту покупку по праву можно отнести к первоочередным. Но придя в магазин за покупкой, многие испытывают растерянность, совершенно не зная на что обратить внимание и какой пылесос выбрать. При выборе пылесоса необходимо обратить внимание на следующее:

-какой тип уборки осуществляет пылесос;

-мощность пылесоса;

-работа фильтров и их эффективность;

-какая система управления пылесосом;

Одним из самых основных критериев выбора пылесоса является его мощность. Здесь стоит различать потребляемую мощность, а также мощность всасывания пыли. Многие покупатели ошибочно считают, что чем больше потребляемая мощность, тем лучше пылесос собирает пыль. Поскольку эффективность уборки не зависит от потребляемой мощности.

Чего не скажешь о мощности всасывания. Именно этот фактор будет влиять на качество уборки. Эффективная мощность всасывания определяется через пять минут после начала работы пылесоса.

Также немаловажное значение имеет фильтрация пылесоса. Можно разделить следующие способы фильтрации:

-системы аква фильтры;

-моторный фильтр, который предотвращает попадание крупных частиц мусора;

-фильтры тонкой очистки, считаются наиболее эффективными, так как они задерживают мельчайшие частицы, аллергены, микроорганизмы, тем самым очищая воздух.

Перед покупкой следует определиться, какого эффекта вы ждете? Вам достаточно сухой уборки или же вы хотите влажной.

Для сухой уборки можно выделить:

-пылесосы с мешками для пыли;

-с водяным фильтром;

-со специальным контейнером для сбора пыли.

Моющие пылесосы имеют более высокую стоимость, но при этом достаточно функциональных возможностей. С их помощью можно даже мыть кафель и удалять засоры с раковины.

