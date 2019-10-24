Возможности успешной аренды видеоспиннера

Для организации полноценной видеостудии можно позаботиться об аренде особенной камеры, которая вращается вокруг человека на 360 градусов. При этом гарантируется высококачественная съемка в режиме 8-кратного замедления с использованием специальных эффектов. Предполагается наличие 240 кадров в секунду и режим FullHD.Нужно отметить, что в видеоролике могут присутствовать логотип, рекламные заставки и красивая музыкальная дорожка. Для рендера видео требуется не больше 20 секунд, после чего созданный ролик может быть отправлен в социальные сети и, конечно, в Инстаграм. В тех случаях, когда планируется аренда видеоспиннера, предполагается возможность позаботиться о том, чтобы по-особенному провести предстоящую видеосъемку.

Нужно отметить следующие возможности для тех, кто заинтересован в использовании арендованного оборудования:

1. Минимальный заказ предполагает необходимость оплаты 30 тысяч рублей. Впоследствии аренда обойдется в 5 тысяч рублей час. При этом предполагается возможность оплатить заказ наличными деньгами или перечислить определенную сумму на расчетный счет юридического лица.

2. Продление аренды видеоспиннера оказывается возможным в любой момент, причем стоимость не будет меняться. При необходимости можно оплатить оператору, который присутствует на месте. Таким образом, временные ограничения при аренде гарантированно отсутствуют.

3. Предполагается возможность использования разнообразных услуг, которые изначально оказываются включенными в стоимость. Дополнительные продажи и расширенный чек гарантированно предотвращаются.

Нужно понимать, что монтажные мероприятия отличаются легкостью и они занимают не больше часа. При этом специалисты готовы выполнить тестовый прогон. По этой причине оборудование гарантированно порадует своим достойным уровнем исполнения.