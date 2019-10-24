Как правильно обустроить домашний иконостас

С возрождением православия в России многие люди стараются обустроить у себя в доме или квартире иконостас, или красный угол. К сожалению, не все знают традиции его обустройства и с чего нужно начинать.

Как обустроить домашний иконостас, какова традиция?

Основными иконами для обустройства иконостаса являются храмовые иконы Пресвятой Богородицы и Спасителя. По традиции, его устраивают на восточной стороне квартиры или дома. Восток всегда ассоциировался с раем, который был устроен на Востоке, а также с Самим Спасителем, так как в Евангелии Он Сам назван Востоком, Солнцем правды. Но самое главное событие, которое ожидают православные христиане и которое является основной причиной размещения иконостаса на востоке для поклонения – это второе пришествие Христа, которое должно произойти с восточной стороны.

На самом верху домашнего иконостаса устанавливают распятие, под ним находится икона Святой Троицы, далее по порядку размещают образ Богородицы и Спасителя. Икону спасителя размещают с правой стороны, если смотреть на иконостас, а Богородицы — слева.

Иконостас также украшают масляными лампадками и подсвечниками для свечей. Лампадку обычно подвешивают или ставят на полочку. Для нее нужен поплавок, фитиль и чашечка для ладана.

Иногда вместо лампадки красный угол украшают церковными бра, они бывают разными, очень красивыми. Есть бра на 1 и даже на 8 светильников.

Домашний иконостас повторяет церковный

Красный угол обустраивают дома по схеме церковного иконостаса, который отделяет алтарь от церкви и притвора. Русский иконостас достигает 5 ярусов. На самом верху устанавливают распятие, под ним икона ветхозаветной Троицы, этот ряд, пятый снизу, называется праотеческим. Первый, нижний ряд называется местным и на нем устанавливают икону Богородицы и Спасителя.

Какие иконы можно использовать в домашнем иконостасе?

Особых запретов нет, главное, чтобы эти иконы были каноничными, то есть соответствовали написанию, установленному в традиции церкви. Традиции важно держаться потому, что сама икона — это не только произведение искусства, но также и богословие в красках. Икона говорит о том, во что верует православный христианин.

В домашнем иконостасе, кроме икон Троицы, Спасителя и Богородицы, можно использовать образ своего святого, ангела-хранителя, образы любимых и особо почитаемых святых. В русской традиции можно часто увидеть Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, которого любят и чтят в церкви.