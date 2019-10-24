Инженерные исследования перед застройкой: суть, этапы, цели и стоимость

Перед возведением любого объекта важное место занимают геодезические изыскания для строительства и ряд других проверок – комплекс исследовательских работ, которые позволяют оценить все особенности конкретной территории. По результатам таких изысканий можно решить множество проблем: от получения разрешения на монтаж до увеличения срока службы готовой конструкции.
В чем суть исследовательских работ
В ходе инженерных исследований геологи, экологи и геодезисты собирают информацию об участке с помощью специального оборудования и измерительных приборов. Они занимаются:
- анализом почвы;
- составлением карт и планов местности;
- изучением экосреды;
- оценкой гидрометеорологических условий.
Грамотно проведенные инженерно-экологические изыскания для строительства и прочие исследования дают возможность профильным специалистам, таким как строители, архитекторы, проектировщики и пр. справиться с возложенными на них функциями.
Как проходят исследования
Такие изыскания проводят в три этапа:
- подготовка (изучение техзадания и особенностей местности, анализ документов из архивов, заключение контракта);
- полевые работы (бурение скважин, отбор образцов, топографическая съемка земельного участка, взятие замеров с помощью измерительного оборудования);
- камеральная стадия (проведение лабораторных анализов, составление технических отчетов, графических материалов и рекомендаций).
Также специалисты могут согласовать всю необходимую документацию в государственных структурах.
Актуальность исследований
По результатам исследовательских работ можно:
- получить разрешение на застройку (без отчетов специалистов нельзя пройти экспертизу в органах архитектуры);
- избежать ряда аварийных ситуаций (затопление фундамента, деформация основания, возникновение трещин в стенах);
- сохранить окружающую среду пригодной для жизни человека и других существ;
- снизить издержки (за счет оптимального выбора основания и стройматериалов).
Полученные заказчиком выгоды будут намного больше, чем цена на инженерно-геологические изыскания для строительства и прочие исследовательские работы, поскольку с их помощью можно будет возвести долговечную и надежную конструкцию. Это и объясняет необходимость привлечения специалистов исследовательской компании перед застройкой.