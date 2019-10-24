Инженерные исследования перед застройкой: суть, этапы, цели и стоимость

Перед возведением любого объекта важное место занимают геодезические изыскания для строительства и ряд других проверок – комплекс исследовательских работ, которые позволяют оценить все особенности конкретной территории. По результатам таких изысканий можно решить множество проблем: от получения разрешения на монтаж до увеличения срока службы готовой конструкции.

В чем суть исследовательских работ

В ходе инженерных исследований геологи, экологи и геодезисты собирают информацию об участке с помощью специального оборудования и измерительных приборов. Они занимаются:

анализом почвы;

составлением карт и планов местности;

изучением экосреды;

оценкой гидрометеорологических условий.

Грамотно проведенные инженерно-экологические изыскания для строительства и прочие исследования дают возможность профильным специалистам, таким как строители, архитекторы, проектировщики и пр. справиться с возложенными на них функциями.

Как проходят исследования

Такие изыскания проводят в три этапа:

подготовка (изучение техзадания и особенностей местности, анализ документов из архивов, заключение контракта);

полевые работы (бурение скважин, отбор образцов, топографическая съемка земельного участка, взятие замеров с помощью измерительного оборудования);

камеральная стадия (проведение лабораторных анализов, составление технических отчетов, графических материалов и рекомендаций).

Также специалисты могут согласовать всю необходимую документацию в государственных структурах.

Актуальность исследований

По результатам исследовательских работ можно:

получить разрешение на застройку (без отчетов специалистов нельзя пройти экспертизу в органах архитектуры);

избежать ряда аварийных ситуаций (затопление фундамента, деформация основания, возникновение трещин в стенах);

сохранить окружающую среду пригодной для жизни человека и других существ;

снизить издержки (за счет оптимального выбора основания и стройматериалов).

Полученные заказчиком выгоды будут намного больше, чем цена на инженерно-геологические изыскания для строительства и прочие исследовательские работы, поскольку с их помощью можно будет возвести долговечную и надежную конструкцию. Это и объясняет необходимость привлечения специалистов исследовательской компании перед застройкой.